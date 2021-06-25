Московское "Динамо" ведёт переговоры о переходе лучшего бомбардира в истории сборной Сербии

Московское "Динамо" ведёт переговоры о трансфере нападающего лондонского "Фулхэма" и сборной Сербии Александара Митровича. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

По его информации, сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Митрович выступает за "Фулхэм" с 2018 года. В составе лондонского клуба он провёл 131 матч во всех турнирах, забил 53 гола и сделал 11 результативных передач.

Контракт нападающего с "Фулхэмом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

В составе сборной Сербии, которая не смогла отобраться на Евро-2020, Митрович играет с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в 64 встречах 41 гол.