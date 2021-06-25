НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Московское "Динамо" ведёт переговоры о переходе лучшего бомбардира в истории сборной Сербии

Сумма сделки может составить 15 миллионов евро. Ранее столичный клуб подписал контракт с бывшим игроком сборной Уругвая Диего Лаксальтом.

25 июня, 13:34
<p>Фото © Федерация футбола Сербии</p>

Фото © Федерация футбола Сербии

Московское "Динамо" ведёт переговоры о трансфере нападающего лондонского "Фулхэма" и сборной Сербии Александара Митровича. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

По его информации, сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Митрович выступает за "Фулхэм" с 2018 года. В составе лондонского клуба он провёл 131 матч во всех турнирах, забил 53 гола и сделал 11 результативных передач.

Бывший футболист сборной России Комличенко перешёл из "Динамо" в "Ростов"

Бывший футболист сборной России Комличенко перешёл из "Динамо" в "Ростов"

Контракт нападающего с "Фулхэмом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

В составе сборной Сербии, которая не смогла отобраться на Евро-2020, Митрович играет с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в 64 встречах 41 гол.

Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

Экс-игрок сборной Уругвая Лаксальт перешёл в московское "Динамо"

Ранее на этой неделе московское "Динамо" подписало контракт с бывшим полузащитником сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления на ещё один сезон.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Каждая медаль на счету: Лидер сборной России может пропустить Олимпиаду из-за бюрократической проволочки

сегодня в 14:10

"На таких праздниках всегда оказываемся непонятно где": Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро-2020

сегодня в 12:45

Определились соперники российских теннисистов на Уимблдоне

сегодня в 12:24

Число пропавших без вести после обрушения многоэтажки во Флориде достигло 159 человек

сегодня в 14:07

Жара помогла россиянке обнаружить скрытые камеры в кондиционерах

сегодня в 14:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1