Московское "Динамо" ведёт переговоры о переходе лучшего бомбардира в истории сборной Сербии
Сумма сделки может составить 15 миллионов евро. Ранее столичный клуб подписал контракт с бывшим игроком сборной Уругвая Диего Лаксальтом.
Фото © Федерация футбола Сербии
Московское "Динамо" ведёт переговоры о трансфере нападающего лондонского "Фулхэма" и сборной Сербии Александара Митровича. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.
По его информации, сумма сделки может составить 15 миллионов евро.
Митрович выступает за "Фулхэм" с 2018 года. В составе лондонского клуба он провёл 131 матч во всех турнирах, забил 53 гола и сделал 11 результативных передач.
Контракт нападающего с "Фулхэмом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 16 миллионов евро.
В составе сборной Сербии, которая не смогла отобраться на Евро-2020, Митрович играет с 2013 года. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в 64 встречах 41 гол.
Ранее на этой неделе московское "Динамо" подписало контракт с бывшим полузащитником сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления на ещё один сезон.
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