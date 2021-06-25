Рестораторы попросили власти Москвы сдвинуть на месяц переход на "бесковидный" режим

Ресторанное сообщество Москвы обратилось к властям города с просьбой отодвинуть на месяц срок перехода заведений общественного питания на "бесковидный" формат работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяну Минееву.

"Ресторанный бизнес предлагает дать хотя бы ещё месяц. Он справится с переходом на новый формат, но к обозначенным срокам не успевает", — рассказала омбудсмен в кулуарах форума "Региональный рост — поиск эффективных решений".