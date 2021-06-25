Рестораторы попросили власти Москвы сдвинуть на месяц переход на "бесковидный" режим
Бизнесмены также обратились с просьбой "сразу не штрафовать, а предупреждать" при выявлении нарушений в работе заведений.
Фото © Агентство "Москва"
Ресторанное сообщество Москвы обратилось к властям города с просьбой отодвинуть на месяц срок перехода заведений общественного питания на "бесковидный" формат работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяну Минееву.
"Ресторанный бизнес предлагает дать хотя бы ещё месяц. Он справится с переходом на новый формат, но к обозначенным срокам не успевает", — рассказала омбудсмен в кулуарах форума "Региональный рост — поиск эффективных решений".
Минеева добавила, что рестораторы также просят при выявлении нарушений в работе по новому формату "сразу не штрафовать, а предупреждать". Наказания представители бизнеса предлагают вводить только после второго или третьего нарушения.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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