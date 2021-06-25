Врач рассказал о коварстве "индийского" штамма, замаскировавшего коронавирус под ОРЗ

"Индийский" вариант коронавируса, или штамм "дельта", прибыв в Россию, показал свои тёмные стороны. Он устойчив к выработанным методам лечения, изменил симптомы, а молодые люди стали переносить инфекцию тяжелее, чем обычно. Об особенностях нового штамма рассказал заслуженный врач России Михаил Каган в разговоре с kp.ru.

"Симптоматика ковида поменялась, так как вирус существенно изменил структуру S-белка. "Индийский" вариант отличается от классического первоначального "уханьского" штамма, а это меняет его возможности вызывать, к примеру, воспаления в слизистой носоглотки", — говорит Михаил Каган.

По словам эксперта, возможно, что у нового вируса снизилась способность к проникновению в те клетки, от которых зависит чувствительность к запахам. Поэтому среди первичных симптомов появился насморк, а потеря обоняния, наоборот, исчезла.

Подобные изменения в симптоматике затрудняют диагностику ковида. Ранее по отсутствию обоняния и вкуса с большой вероятностью определяли коронавирусную инфекцию. Теперь же ковид замаскировался под острые респираторные заболевания, признаками которых являются температура, головная боль, насморк, объясняет Михаил Каган.

Специалист подчёркивает, что необходимость ПЦР-тестирования тех, у кого появляются симптомы ОРЗ, особенно важна. Из-за того, что вирус стал вдвое заразнее, чем раньше, заболевших нужно изолировать.

"Сейчас, с одной стороны, ускорилось выполнение ПЦР-теста, в большинстве городов их делают не дольше чем сутки. И, с другой стороны, мы не можем больше ориентироваться только на клинические проявления болезни", — отмечает врач.

Раньше тяжёлая форма ковида развивалась на второй-третьей неделе от старта, то теперь из-за скорости размножения вируса у заболевшего тяжёлая стадия может развиться уже на первой неделе. Отсюда можно полагать, что "дельта"-вариант коронавируса опаснее для человека, чем его предшественники, добавляет медик.