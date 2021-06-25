Врач рассказал о коварстве "индийского" штамма, замаскировавшего коронавирус под ОРЗ
По словам эксперта, возможно, что у нового вируса снизилась способность к проникновению в те клетки, от которых зависит обоняние. Поэтому среди первичных симптомов появился насморк, а потеря нюха исчезла.
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"Индийский" вариант коронавируса, или штамм "дельта", прибыв в Россию, показал свои тёмные стороны. Он устойчив к выработанным методам лечения, изменил симптомы, а молодые люди стали переносить инфекцию тяжелее, чем обычно. Об особенностях нового штамма рассказал заслуженный врач России Михаил Каган в разговоре с kp.ru.
"Симптоматика ковида поменялась, так как вирус существенно изменил структуру S-белка. "Индийский" вариант отличается от классического первоначального "уханьского" штамма, а это меняет его возможности вызывать, к примеру, воспаления в слизистой носоглотки", — говорит Михаил Каган.
По словам эксперта, возможно, что у нового вируса снизилась способность к проникновению в те клетки, от которых зависит чувствительность к запахам. Поэтому среди первичных симптомов появился насморк, а потеря обоняния, наоборот, исчезла.
Подобные изменения в симптоматике затрудняют диагностику ковида. Ранее по отсутствию обоняния и вкуса с большой вероятностью определяли коронавирусную инфекцию. Теперь же ковид замаскировался под острые респираторные заболевания, признаками которых являются температура, головная боль, насморк, объясняет Михаил Каган.
Специалист подчёркивает, что необходимость ПЦР-тестирования тех, у кого появляются симптомы ОРЗ, особенно важна. Из-за того, что вирус стал вдвое заразнее, чем раньше, заболевших нужно изолировать.
"Сейчас, с одной стороны, ускорилось выполнение ПЦР-теста, в большинстве городов их делают не дольше чем сутки. И, с другой стороны, мы не можем больше ориентироваться только на клинические проявления болезни", — отмечает врач.
Раньше тяжёлая форма ковида развивалась на второй-третьей неделе от старта, то теперь из-за скорости размножения вируса у заболевшего тяжёлая стадия может развиться уже на первой неделе. Отсюда можно полагать, что "дельта"-вариант коронавируса опаснее для человека, чем его предшественники, добавляет медик.
"Та терапия, которая применялась ранее, может давать меньший эффект, но другой пока не придумано, — указывает Михаил Каган. — Вероятно, пик этой третьей волны, в которой мы сейчас с вами находимся, ещё не достигнут".
Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова на днях заявила, что штамм коронавируса "дельта плюс" в России пока отсутствует.
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