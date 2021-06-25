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Бизнес и профсоюзы призвали ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

В РСПП и ФНПР заявили, что необходимо продолжить восстановление экономики и рынка труда до периода допандемического уровня развития.

25 июня, 14:40

Фото © Агентство "Москва"

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились с совместным заявлением к правительству принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны, кроме тех, кто имеет противопоказания и необходимый уровень антител. Текст опубликован на сайте ФНПР.

"Правительству РФ — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к прививке, а также имеющих необходимый уровень антител", — объяснили в объединениях.

Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах, сейчас таких 10

Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах, сейчас таких 10

Мотивацию введения такой меры стороны объяснили необходимостью предотвратить распространение ковида и продолжить восстановление экономики и рынка труда до периода допандемического уровня развития. В опубликованном документе РСПП и ФНПР также обратились к трудящимся и работодателям с призывом вакцинироваться.

"РСПП и ФНПР обращаются с призывом к трудящимся — сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных; работодателям — использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников", — отмечено в документе.

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Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной. В целом на сегодняшний день обязательная вакцинация от ковида для некоторых групп населения действует в 10 субъектах, на будущей неделе её планируют ввести ещё в восьми регионах.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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