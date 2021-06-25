Бизнес и профсоюзы призвали ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратились с совместным заявлением к правительству принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны, кроме тех, кто имеет противопоказания и необходимый уровень антител. Текст опубликован на сайте ФНПР.

"Правительству РФ — принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к прививке, а также имеющих необходимый уровень антител", — объяснили в объединениях.

Мотивацию введения такой меры стороны объяснили необходимостью предотвратить распространение ковида и продолжить восстановление экономики и рынка труда до периода допандемического уровня развития. В опубликованном документе РСПП и ФНПР также обратились к трудящимся и работодателям с призывом вакцинироваться.