Вильфанд рассказал, когда в Московском регионе спадёт аномальная жара

Изнуряющая жара в Москве продержится до воскресенья включительно, после чего дневные температуры станут более приемлемыми. Об этом Лайфу заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До воскресенья включительно антициклон будет стоять, но всё-таки он будет трансформироваться, разрушаться. Постепенно будет нивелировать к востоку, давление понемножку падает", — рассказал синоптик.

За счёт перемещения антициклона появится вероятность формирования облаков, отметил Вильфанд. По его словам, в отдельных районах Московского региона не исключены грозы с усилением ветра до 16 метров в секунду. Однако ливни будут кратковременные и не повсеместные. Специалист также добавил, что температура воздуха в этот период превысит норму на 12 градусов.

Вильфанд обратил внимание, что сейчас ночные температуры невероятно высокие, такие характерны для тропиков. По словам эксперта, подобный режим очень опасен, особенно для людей среднего возраста и пожилых.

"Но вот в понедельник уже более заметные изменения. Во-первых, уже кратковременный дождь не местами, а повсеместно. А во вторник антициклон уже уходит на восток, понижение температуры до 24–29 градусов, временами дожди, то есть преимущественно облачная погода", — поделился специалист.

Приемлемая температура в Московском регионе будет в среду, 30 июня, подчеркнул эксперт. По его словам, температура воздуха прогреется до 20–25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.