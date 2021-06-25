Вильфанд рассказал, когда в Московском регионе спадёт аномальная жара
До конца недели погода будет "как в тропиках", отметил синоптик. По его словам, температура воздуха в эти дни превышает норму на 12 градусов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Изнуряющая жара в Москве продержится до воскресенья включительно, после чего дневные температуры станут более приемлемыми. Об этом Лайфу заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"До воскресенья включительно антициклон будет стоять, но всё-таки он будет трансформироваться, разрушаться. Постепенно будет нивелировать к востоку, давление понемножку падает", — рассказал синоптик.
За счёт перемещения антициклона появится вероятность формирования облаков, отметил Вильфанд. По его словам, в отдельных районах Московского региона не исключены грозы с усилением ветра до 16 метров в секунду. Однако ливни будут кратковременные и не повсеместные. Специалист также добавил, что температура воздуха в этот период превысит норму на 12 градусов.
Вильфанд обратил внимание, что сейчас ночные температуры невероятно высокие, такие характерны для тропиков. По словам эксперта, подобный режим очень опасен, особенно для людей среднего возраста и пожилых.
"Но вот в понедельник уже более заметные изменения. Во-первых, уже кратковременный дождь не местами, а повсеместно. А во вторник антициклон уже уходит на восток, понижение температуры до 24–29 градусов, временами дожди, то есть преимущественно облачная погода", — поделился специалист.
Приемлемая температура в Московском регионе будет в среду, 30 июня, подчеркнул эксперт. По его словам, температура воздуха прогреется до 20–25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.
Ранее Лайф рассказывал о советах диетолога, которые помогут обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать норму употребления чая и кофе. А жажду нужно утолять только чистой водой.
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