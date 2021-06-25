Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года

Саммит Евросоюза принял решение в очередной раз продлить на шесть месяцев экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — написал он в "Твиттере".

Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с РФ. Он подчеркнул, что ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к РФ, основанного на пяти руководящих принципах.

Напомним, Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.