Евросоюз продлил санкции против России, действующие с 2014 года
В ЕС отметили, что Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений. Кроме того, союз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с РФ, добавили там.
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Саммит Евросоюза принял решение в очередной раз продлить на шесть месяцев экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", — написал он в "Твиттере".
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Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с РФ. Он подчеркнул, что ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к РФ, основанного на пяти руководящих принципах.
Напомним, Европарламент сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы "вмешательству" Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.
Ранее Лайф рассказывал, что Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. До этого они продлевались год назад.
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