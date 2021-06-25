Жара помогла россиянке обнаружить скрытые камеры в кондиционерах
Оказалось, что в установке устройств замешан её супруг, с которым она находится в процессе развода.
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Жена узнала, что бывший муж за ней следит благодаря скрытым камерам в квартире. Видео © kp.ru
Неприятный сюрприз обнаружила у себя дома 25-летняя жительница Подмосковья. С наступлением жарких летних дней мама 11-месячного ребёнка решила включить кондиционеры, но они не работали. Сняв корпус, она нашла в приборах скрытые камеры. Об этом сообщает kp.ru.
Вызванный электрик объяснил, что камеры передавали видео через интернет. Тогда женщина позвонила бывшему супругу, который занимался установкой кондиционеров.
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"Когда я заговорила о поломке кондиционеров, он порывался приехать вместе с электриком, но я сказала, что не пущу его в квартиру. Тогда он сам признался, что в кондиционерах нет блоков управления, а вместо них установлены скрытые камеры. Я такого от него не ожидала", — рассказала пострадавшая.
Бывшие супруги не живут вместе и находятся в процессе развода. Причиной разрыва отношений стала агрессия мужчины по отношению к жене. Женщина требовала от мужа установить в доме камеры, чтобы обезопасить себя от насилия, но супруг категорически отказался, и пара разъехалась. Несколько месяцев спустя молодая хозяйка всё же обнаружила в доме тщательно скрытые камеры.
"Я даже не представляю, как долго они там могли стоять, что на них могло попасть и куда он мог выложить эти видео. Какое право он вообще имел за нами следить, мы разошлись, у меня могла быть своя личная жизнь!" — говорит она.
Женщина написала заявление в полицию, проводится проверка.
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