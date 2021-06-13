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Хозяин гадал, кто разбрасывает садовую мебель во дворе, пока камеры не выдали четырёхлапого дебошира

Лосиф хотел во что бы то ни стало поймать нарушителя, поэтому даже потратился на систему видеонаблюдения.

13 июня, 06:02

Фото © Facebook / Iosif Karaioannoglou

41-летний программист из Салоников, Греция, полгода не мог понять, кто устраивает бардак на его внутреннем дворе. Лосиф Караиоанноглу был уверен, что мимо его верного пса и мышь не проскочит, что уж говорить о разном хулиганье! Двухлетний самоед Оскар всегда был образцовой и послушной собакой, поэтому такая некомпетентность удивляла, пишет Metro.

Видео © Facebook / Iosif Karaioannoglou

Лосиф ломал голову над загадкой, поэтому и решил установить камеры видеонаблюдения. И слежка показала, что степенный Оскар вовсе не такой, каким хочет показаться. Стоит хозяевам отвернуться от него, как он начинает свои проделки. Особою нелюбовь пёсика заслужили пластиковые стулья, которые он принялся раскидывать каждую ночь.

Фото © Facebook / Iosif Karaioannoglou

Фото © Facebook / Iosif Karaioannoglou

Не понимаю, что они ему сделали, чтобы заслужить такое внимание. Он же даже не сидит на них! Просто расшвыривает по всему двору

Лосиф Караиоанноглу

Фото © Facebook / Iosif Karaioannoglou

Фото © Facebook / Iosif Karaioannoglou

Теперь перед Лосифом стоит новый вопрос: как примирить своего самоеда с садовой мебелью? Но, несмотря на хулиганское поведение пёсика, хозяин признался, что не может злиться на него — а только смеяться, ведь записи с камер получаются просто бесценными.

На Ямале экипаж ледокола нашёл самоеда в нескольких километрах от берега, и вот как он там оказался

На Ямале экипаж ледокола нашёл самоеда в нескольких километрах от берега, и вот как он там оказался

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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