Число пропавших без вести после обрушения многоэтажки во Флориде достигло 159 человек

Количество пропавших без вести людей после обрушения многоэтажного жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 159. Об этом сообщили местные власти.

"Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159", — сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава на пресс-конференции.

Мэр также добавила, что число погибших на данный момент достигло четырёх человек. Причины обрушения здания пока не установлены. Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается.