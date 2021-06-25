Число пропавших без вести после обрушения многоэтажки во Флориде достигло 159 человек
Пока под завалами удалось найти тела лишь четырёх погибших. Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается.
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Количество пропавших без вести людей после обрушения многоэтажного жилого дома в американском штате Флорида увеличилось до 159. Об этом сообщили местные власти.
"Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159", — сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава на пресс-конференции.
Мэр также добавила, что число погибших на данный момент достигло четырёх человек. Причины обрушения здания пока не установлены. Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайде в ночь на 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Сообщалось о трёх погибших. Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии.
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