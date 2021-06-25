"Рубин" проведёт вакцинацию всех футболистов основного состава
Ранее от коронавирусной инфекции привились члены тренерского штаба и персонал казанского клуба.
Фото © ФК "Рубин"
Руководство казанского "Рубина" решило привить всех футболистов основного состава команды вакциной от CoViD-19 "Спутник V". Об этом сообщается на сайте клуба.
Первый этап вакцинации проходит 25 июня. Ранее прививку от коронавирусной инфекции получили представители тренерского штаба и персонал "Рубина".
В минувшем сезоне "Рубин" занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 53 очка. Команду Леонида Слуцкого опередили только "Зенит" (65 баллов), "Спартак" (57) и "Локомотив" (56).
В сезоне 2021/22 казанский клуб стартует в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций.
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