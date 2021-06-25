НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Рубин" проведёт вакцинацию всех футболистов основного состава

Ранее от коронавирусной инфекции привились члены тренерского штаба и персонал казанского клуба.

25 июня, 15:13
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Руководство казанского "Рубина" решило привить всех футболистов основного состава команды вакциной от CoViD-19 "Спутник V". Об этом сообщается на сайте клуба.

Первый этап вакцинации проходит 25 июня. Ранее прививку от коронавирусной инфекции получили представители тренерского штаба и персонал "Рубина".

В "Рубине" предложили работу жене владельца "Спартака"

В "Рубине" предложили работу жене владельца "Спартака"

В минувшем сезоне "Рубин" занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 53 очка. Команду Леонида Слуцкого опередили только "Зенит" (65 баллов), "Спартак" (57) и "Локомотив" (56).

В сезоне 2021/22 казанский клуб стартует в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Объявлена дата боя Фёдора Емельяненко в Москве

сегодня в 15:38

Черчесов выступит с докладом на заседании технического комитета РФС

сегодня в 14:48

"Это не зависть": Олимпийская чемпионка пояснила свои слова о зарплатах футболистов сборной России

сегодня в 14:24

"Уже выжали пиаровский эффект": Политолог объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест попыткой Минска успокоить Запад

сегодня в 15:44

"Золотые" перчатки: Житель Перми подал в суд на AliExpress за ошибочно списанные 109 тысяч рублей

сегодня в 15:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1