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Глава британского Генштаба заявил о риске эскалации из-за инцидента с эсминцем в водах Крыма

Офицер отметил, что ошибки в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне". И произошедшее является одним из тех случаев, которые могут породить просчёт.

25 июня, 15:17
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/markyharky" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr.com/markyharky</a></p>

Фото © flickr.com/markyharky

Ситуация с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Крыму, могла привести к "необоснованной эскалации". Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, его слова приводит газета The Telegraph.

"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это [возможный] просчёт, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Чёрном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчёт. – Прим. Лайфа) породить", — отметил офицер.

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Кроме того, по словам Картера, просчёты в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне".

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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