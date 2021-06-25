Глава британского Генштаба заявил о риске эскалации из-за инцидента с эсминцем в водах Крыма

Ситуация с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Крыму, могла привести к "необоснованной эскалации". Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, его слова приводит газета The Telegraph .

"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это [возможный] просчёт, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Чёрном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчёт. – Прим. Лайфа) породить", — отметил офицер.