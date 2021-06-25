Глава британского Генштаба заявил о риске эскалации из-за инцидента с эсминцем в водах Крыма
Офицер отметил, что ошибки в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне". И произошедшее является одним из тех случаев, которые могут породить просчёт.
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Ситуация с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Крыму, могла привести к "необоснованной эскалации". Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, его слова приводит газета The Telegraph.
"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это [возможный] просчёт, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Чёрном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчёт. – Прим. Лайфа) породить", — отметил офицер.
Кроме того, по словам Картера, просчёты в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к "полномасштабной войне".
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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