В Telegram появились групповые видеозвонки
В новой версии мессенджера теперь есть и функция трансляции экрана, которая весьма удобна для совещаний и презентаций. Среди нововведений — анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.
Фото © Shutterstock
В Telegram стали доступны групповые видеозвонки. Видео © Telegram
В популярном мессенджере "Телеграм" появилась новая опция — проведение групповых видеозвонков в голосовом чате любой группы. Об этом сообщается в блоге компании.
Чтобы превратить голосовой чат в видеоконференцию, нужно, чтобы кто-то из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры. Видео также можно перевести в полноэкранный режим. На данный момент максимальное количество участников конференции — 30 человек, но разработчики обещают в скором времени увеличить лимит.
Ещё одно нововведение — это трансляция экрана. Так, теперь видео можно не только транслировать с задней или фронтальной камеры смартфона, но и делиться с собеседниками изображением с экрана. Эта функция весьма удобна для презентаций и совещаний, отмечают в компании.
Помимо этого, в новой версии мессенджера также появились анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.
В апреле американская компания Zoom запретила российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью. Эксперты полагают, что ограничения могут нанести ущерб школам и вузам, использующим софт, но серьёзной проблемы прекращение сотрудничества для РФ не представляет.
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