В Telegram появились групповые видеозвонки

В Telegram стали доступны групповые видеозвонки. Видео © Telegram

В популярном мессенджере "Телеграм" появилась новая опция — проведение групповых видеозвонков в голосовом чате любой группы. Об этом сообщается в блоге компании.

Чтобы превратить голосовой чат в видеоконференцию, нужно, чтобы кто-то из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры. Видео также можно перевести в полноэкранный режим. На данный момент максимальное количество участников конференции — 30 человек, но разработчики обещают в скором времени увеличить лимит.

Ещё одно нововведение — это трансляция экрана. Так, теперь видео можно не только транслировать с задней или фронтальной камеры смартфона, но и делиться с собеседниками изображением с экрана. Эта функция весьма удобна для презентаций и совещаний, отмечают в компании.

Помимо этого, в новой версии мессенджера также появились анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.