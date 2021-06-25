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В Telegram появились групповые видеозвонки

В новой версии мессенджера теперь есть и функция трансляции экрана, которая весьма удобна для совещаний и презентаций. Среди нововведений — анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.

25 июня, 15:11

Фото © Shutterstock

В Telegram стали доступны групповые видеозвонки. Видео © Telegram

В популярном мессенджере "Телеграм" появилась новая опция — проведение групповых видеозвонков в голосовом чате любой группы. Об этом сообщается в блоге компании.

Чтобы превратить голосовой чат в видеоконференцию, нужно, чтобы кто-то из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры. Видео также можно перевести в полноэкранный режим. На данный момент максимальное количество участников конференции — 30 человек, но разработчики обещают в скором времени увеличить лимит.

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Ещё одно нововведение — это трансляция экрана. Так, теперь видео можно не только транслировать с задней или фронтальной камеры смартфона, но и делиться с собеседниками изображением с экрана. Эта функция весьма удобна для презентаций и совещаний, отмечают в компании.

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Помимо этого, в новой версии мессенджера также появились анимированные фоны и эмодзи при отправке сообщений.

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В апреле американская компания Zoom запретила российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью. Эксперты полагают, что ограничения могут нанести ущерб школам и вузам, использующим софт, но серьёзной проблемы прекращение сотрудничества для РФ не представляет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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