В отпуск по настоянию врача: Молодая жена Петросяна рассказала о диагнозе, который загнал её на Мальдивы

Супруга юмориста в беседе с подписчиками отметила, что ребёнку нужна здоровая мать, поэтому после рождения малыша Вагана она стала внимательнее относиться к самочувствию. Она также поделилась своим распорядком дня.