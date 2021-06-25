В отпуск по настоянию врача: Молодая жена Петросяна рассказала о диагнозе, который загнал её на Мальдивы
Супруга юмориста в беседе с подписчиками отметила, что ребёнку нужна здоровая мать, поэтому после рождения малыша Вагана она стала внимательнее относиться к самочувствию. Она также поделилась своим распорядком дня.
Татьяна Брухунова. Фото © Instagram / bruhunova
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что отпуск на Мальдивах, который начался у супругов совсем недавно, не блажь, а необходимость из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на страницы Татьяны в соцсетях.
"Два месяца назад я физически ощутила усталость. Не ту, что проходит, когда ты выспалась. А ту, что с тобой 24/7. Сколько бы ты ни спала, сколько бы ни отдыхала, всё одно — глаза открыла и уже устала. Невролог посоветовала незамедлительно отправиться в отпуск. Так выглядят первые ласточки эмоционального выгорания", — написала Брухунова в "Инстаграме".
Именно поэтому семейная пара приняла решение отправиться на отдых туда, где нет никаких развлечений, — на Мальдивы. В режим дня Татьяны кроме сна и приёмов пищи входят лишь плавание, массажи и "визуальное расслабление". По словам самой Брухуновой, такой распорядок помогает ей чувствовать себя лучше и постепенно обретать ощущение покоя.
В беседе с подписчиками молодая супруга юмориста отметила, что ребёнку нужна здоровая мама, поэтому после рождения малыша Вагана она стала внимательнее относиться к самочувствию.
Ранее Лайф рассказывал, что молодая жена Петросяна взбудоражила подписчиков фото с пляжа. Привыкшие видеть Татьяну в сдержанном образе фанаты оценили её фигуру. За полдня пост набрал больше 7000 лайков и почти 400 комментариев.
Напомним, в 2018 году стало известно о разводе Петросяна и Елены Степаненко. После этого Евгений Ваганович не стал скрывать роман с администратором своего театра Татьяной Брухуновой, но и официально не подтверждал его. 30 декабря 2018 года девушка подтвердила их отношения в шоу "Эксклюзив" и сообщила, что они вместе уже 12 лет. Год спустя в СМИ появилась информация о свадьбе юмориста и его помощницы, но, опять-таки, неофициальная. А в марте 2020-го близкие к паре источники рассказали, что супруги стали родителями. Подробнее о биографии Евгения Петросяна читайте на сайте uznayvse.ru.
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