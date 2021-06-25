"Мои планы изменила мама": Найк Борзов признался, что собирал деньги на операцию по смене пола
Представитель российской рок-музыки удивил фанатов, раскрыв, что у него было весьма необычное желание.
Найк Борзов дал интервью на канале "RTVI Развлечения", где рассказал о неожиданном моменте своей биографии. В молодости рок-музыкант задумывался о смене пола. Причём намерение было настолько серьёзным, что певец даже стал собирать деньги на операцию, однако в его планы вмешалась мама, которая отдала сына в армию.
Крыша у меня ехала, конечно, к началу 90-х. Мысль такая возникала. Я даже начал копить деньги — была определённая сумма на смену. И как-то так случилось, что все мои планы изменила мама, которая решила меня сдать в армию. К ней приехали люди и сказали: "Вы не переживайте, с вашим сыном всё будет хорошо, у нас прекрасная часть, никакой дедовщины"
Отдавать долг родине артисту пришлось недолго — его выгнали за плохое поведение. Однако по возвращении задумку о смене пола он воплощать в жизнь уже не стал.
Получилось так, что я отслужил меньше, чем остальные. <...> За всякие нарушения, плохое поведение меня часто отправляли в армейскую тюрьму. И командир после каждого моего "перформанса" обещал, что он меня отправит из армии с двенадцатым ударом курантов <...> Меня выгнали из части. Отдали документы и послали. Командир лично меня проводил с криками "Пошёл отсюда!"
Сейчас 49-летний исполнитель хитов "Лошадка" и "Верхом на звезде" придерживается принципа "делай, что хочешь, но не мешай жить другим". Найк признался, что он перестал питать симпатию к алкоголю и наркотикам и не боится смерти, так как помнит о ней каждый день.
WOW-stars
Айза окончательно растоптала семью Гуфа, рассказав правду о незаконной профессии его сестры
сегодня в 11:37
От Моргенштерна до Бузовой: 7 российских звёзд, которые ни за что не хотели бы показывать свои фото с выпускного
сегодня в 09:50
Внук известной актрисы так похож на Эда Ширана, что к нему приставили охрану от сумасшедших фанаток
сегодня в 08:31
Комментариев: 0