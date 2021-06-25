Крыша у меня ехала, конечно, к началу 90-х. Мысль такая возникала. Я даже начал копить деньги — была определённая сумма на смену. И как-то так случилось, что все мои планы изменила мама, которая решила меня сдать в армию. К ней приехали люди и сказали: "Вы не переживайте, с вашим сыном всё будет хорошо, у нас прекрасная часть, никакой дедовщины"

Найк Борзов