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"Мои планы изменила мама": Найк Борзов признался, что собирал деньги на операцию по смене пола

Представитель российской рок-музыки удивил фанатов, раскрыв, что у него было весьма необычное желание.

25 июня, 12:20

Скриншот © YouTube / RTVI Развлечения

Найк Борзов дал интервью на канале "RTVI Развлечения", где рассказал о неожиданном моменте своей биографии. В молодости рок-музыкант задумывался о смене пола. Причём намерение было настолько серьёзным, что певец даже стал собирать деньги на операцию, однако в его планы вмешалась мама, которая отдала сына в армию.

Скриншот © YouTube / RTVI Развлечения

Скриншот © YouTube / RTVI Развлечения

Крыша у меня ехала, конечно, к началу 90-х. Мысль такая возникала. Я даже начал копить деньги — была определённая сумма на смену. И как-то так случилось, что все мои планы изменила мама, которая решила меня сдать в армию. К ней приехали люди и сказали: "Вы не переживайте, с вашим сыном всё будет хорошо, у нас прекрасная часть, никакой дедовщины"

Найк Борзов

Фото © Instagram / naikborzov

Фото © Instagram / naikborzov

Отдавать долг родине артисту пришлось недолго — его выгнали за плохое поведение. Однако по возвращении задумку о смене пола он воплощать в жизнь уже не стал.

Получилось так, что я отслужил меньше, чем остальные. <...> За всякие нарушения, плохое поведение меня часто отправляли в армейскую тюрьму. И командир после каждого моего "перформанса" обещал, что он меня отправит из армии с двенадцатым ударом курантов <...> Меня выгнали из части. Отдали документы и послали. Командир лично меня проводил с криками "Пошёл отсюда!"

Найк Борзов

Фото © Instagram / naikborzov

Фото © Instagram / naikborzov

Сейчас 49-летний исполнитель хитов "Лошадка" и "Верхом на звезде" придерживается принципа "делай, что хочешь, но не мешай жить другим". Найк признался, что он перестал питать симпатию к алкоголю и наркотикам и не боится смерти, так как помнит о ней каждый день.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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