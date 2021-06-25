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От Моргенштерна до Бузовой: 7 российских звёзд, которые ни за что не хотели бы показывать свои фото с выпускного

Возможно, далеко не обо всех этих фотографиях звёзды хотели бы вспоминать.

25 июня, 09:50

Фото © Instagram / iliyaprusikin Фото © Instagram / iliyaprusikin

В России сегодня проходит глобальный школьный выпускной. И даже пандемия ему не помеха, хотя гулять будут и не так массово, как в обычные годы, а официальная часть пройдёт онлайн. Звёзды также поздравляют школьников не со сцены, а в Интернете. Кстати, о звёздах. Они ведь тоже были когда-то выпускниками и прекрасно знают, что чувствуют школьники в этот день. A Лайф посмотрел, как на выпускном выглядели сами знаменитости.

Александр Гудков

Фото © Facebook / vechernij.urgant Фото © Instagram / gudokgudok

Фото © Facebook / vechernij.urgant Фото © Instagram / gudokgudok

Шоумен, телеведущий, звезда КВН, "Вечернего Урганта" и многочисленной рекламы Александр Гудков окончил лицей № 9 города Ступина в 1999 году. В школе же он впервые попал на КВН. А на выпускной пришёл в классическом выпускном виде и с лентой, как и положено.

Илья Прусикин

Фото © Instagram / iliyaprusikin Фото © Instagram / iliyaprusikin

Фото © Instagram / iliyaprusikin Фото © Instagram / iliyaprusikin

В этом задумчивом юноше в строгом костюме мало кто может узнать фронтмена группы Little Big Илью Прусикина. Ещё ни татуировок, ни знаменитых усиков. Кстати, школ Илья окончил две — общеобразовательную и музыкальную, так что, можно сказать, был дважды выпускником.

Моргенштерн

Фото © Pinterest / evakokotenko Фото © / Imstagram / morgen_shtern

Фото © Pinterest / evakokotenko Фото © / Imstagram / morgen_shtern

Алишер Моргенштерн сам окончил школу не так давно, в 2014 году. Это была гимназия № 91 города Уфа. Алишера, правда, из неё выгоняли за поведение, но всё равно будущий миллионер и кумир молодёжи смог доучиться, причём не так плохо, на "4" и "5". Потом пришлось зарабатывать раздачей листовок и на других мелких подработках, пока внезапно не "выстрелил" его влог на "Ютубе".

Дмитрий Нагиев

Фото © "Узнай всё!" Фото © Instagram / nagiev.universal

Фото © "Узнай всё!" Фото © Instagram / nagiev.universal

А вот Дмитрия Нагиева вполне можно узнать на выпускной фотографии, несмотря на то что школу он окончил ещё в 1989 году. Кстати, после школы актёр не думал о театре. Дмитрий поступил в электротехнический институт, но видел себя не столько электротехником, сколько спортсменом, активно занимаясь дзюдо.

Ольга Бузова

Фото © fashiongirls.ru Фото © "Кинопоиск"

Фото © fashiongirls.ru Фото © "Кинопоиск"

Суперзвезда, которая успевает везде и всюду. Ольга Бузова в последние годы одновременно играет во МХАТе, занимается музыкальной карьерой, выступает в многочисленных ток-шоу и занимается дизайном одежды. Ольга закончила школу в 2002 году в Санкт-Петербурге и поступила на географический факультет СПбГУ. Однако вместо карьеры географа дальше почти сразу начался "Дом-2", и понеслась карьера в шоу-бизнесе.

Регина Тодоренко

Фото © КП Фото © Instagram / reginatodorenko

Фото © КП Фото © Instagram / reginatodorenko

Регина Тодоренко, закончившая школу в 2007 году, говорит, что платье на выпускной шила вдвоём с мамой. А когда пришла в нём — никто не поверил, потому что обычно ходила в школу "как пацанка". Впрочем, глядя на современные образы звезды, в это вряд ли бы и сейчас поверили зрители.

Павел Дуров

Фото © RB Фото © Instagram / durov

Фото © RB Фото © Instagram / durov

Бизнесмен, программист, создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" трепетно относится к фотографиям. Их в принципе не так много, а что касается школы, так одноклассники рассказывают, что Павла не было даже в школьном альбоме. Однако от Интернета ничего не утаишь. Хотя в лысоватом пареньке на фото сейчас с трудом можно узнать будущую IT-легенду.

10 знаменитостей, которые живут вне времени и выглядят точно так же, как и 25 лет назад

10 знаменитостей, которые живут вне времени и выглядят точно так же, как и 25 лет назад

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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