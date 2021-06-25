НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Внук известной актрисы так похож на Эда Ширана, что к нему приставили охрану от сумасшедших фанаток

Сэм признался, что часто попадал из-за этого в неловкие ситуации, и однажды ему пришёл на выручку сам певец.

25 июня, 08:31

Фото © Instagram / smokeyoakey1

23-летний внук звезды британского кино и театра Джуди Денч недавно рассказал, как нелегко ему живётся с такой внешностью. А дело в том, что его часто путают с 30-летним певцом и музыкантом Эдом Шираном, невероятно популярным во всём мире. Сэму Уильямсу часто приходилось расстраивать поклонников звезды, объясняя, что те обознались. Но широкую огласку ситуация приобрела после интервью Джуди Денч.

Фото © Instagram / smokeyoakey1

Фото © Instagram / smokeyoakey1

Актриса, смеясь, поведала, как однажды их с внуком остановили на улице и попросили фото с кумиром. Женщина милостиво согласилась, когда смущённый фанат признался, что ему нужно фото с Эдом Шираном. Об этом позже узнал сам певец, который связался с Сэмом, пошутив: "Слышал, я на тебя сильно похож?" Парень был покорён такой простотой музыканта, но всё равно не согласился стать его дублёром.

Фото © Instagram / smokeyoakey1

Фото © Instagram / smokeyoakey1

Хоть Сэму и далеко до популярности Эда Ширана, однако он построил успешную карьеру в кастинговом агентстве и менять профессию не собирается. Но на отказ певец не обиделся и при следующей встрече спас парня от возбуждённых фанатов. Сэм пришёл на концерт, чтобы послушать любимого исполнителя, когда его заметили в толпе, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / smokeyoakey1 и teddysphotos

Фото © Instagram / smokeyoakey1 и teddysphotos

Я был среди зрителей на одном из его шоу, и множество людей хотело фото с Эдом Шираном, поэтому начали напирать. Они напрыгивали друг на друга, стремясь сделать со мной селфи, и я не знал куда деться. "Ребят, я не Эд Ширан, может, перестанете?" — сказал я им, но всё было бесполезно

Сэм Уильямс

Фото © Instagram / smokeyoakey1

Фото © Instagram / smokeyoakey1

Звезда заметила, что её несостоявшегося дублёра зажимают в тиски, и отправила на помощь свою охрану. Та успешно вызволила внука Джуди Денч из плена и доставила Эду Ширану. "Я видел, что тебе требуется помощь, вот и послал её", — объяснил Сэму при встрече музыкант. Тогда они и сделали совместные фото, которые только подтверждают, насколько парни похожи.

"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки

"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"На седьмом небе от счастья". Эд Ширан стал отцом

1 сентября 2020, 09:03

Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

22 мая, 14:00

Козлёнок родился с лицом обезьяны и зрачками-сердечками, заставив людей поверить в невозможное

сегодня в 07:44

"Краснодар" начал переговоры о трансфере футболиста лондонского "Арсенала"

сегодня в 09:31

В Орловской области волонтёры и кинологи неделю ищут третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала

сегодня в 09:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1