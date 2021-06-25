Внук известной актрисы так похож на Эда Ширана, что к нему приставили охрану от сумасшедших фанаток
Сэм признался, что часто попадал из-за этого в неловкие ситуации, и однажды ему пришёл на выручку сам певец.
23-летний внук звезды британского кино и театра Джуди Денч недавно рассказал, как нелегко ему живётся с такой внешностью. А дело в том, что его часто путают с 30-летним певцом и музыкантом Эдом Шираном, невероятно популярным во всём мире. Сэму Уильямсу часто приходилось расстраивать поклонников звезды, объясняя, что те обознались. Но широкую огласку ситуация приобрела после интервью Джуди Денч.
Актриса, смеясь, поведала, как однажды их с внуком остановили на улице и попросили фото с кумиром. Женщина милостиво согласилась, когда смущённый фанат признался, что ему нужно фото с Эдом Шираном. Об этом позже узнал сам певец, который связался с Сэмом, пошутив: "Слышал, я на тебя сильно похож?" Парень был покорён такой простотой музыканта, но всё равно не согласился стать его дублёром.
Хоть Сэму и далеко до популярности Эда Ширана, однако он построил успешную карьеру в кастинговом агентстве и менять профессию не собирается. Но на отказ певец не обиделся и при следующей встрече спас парня от возбуждённых фанатов. Сэм пришёл на концерт, чтобы послушать любимого исполнителя, когда его заметили в толпе, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / smokeyoakey1 и teddysphotos
Я был среди зрителей на одном из его шоу, и множество людей хотело фото с Эдом Шираном, поэтому начали напирать. Они напрыгивали друг на друга, стремясь сделать со мной селфи, и я не знал куда деться. "Ребят, я не Эд Ширан, может, перестанете?" — сказал я им, но всё было бесполезно
Звезда заметила, что её несостоявшегося дублёра зажимают в тиски, и отправила на помощь свою охрану. Та успешно вызволила внука Джуди Денч из плена и доставила Эду Ширану. "Я видел, что тебе требуется помощь, вот и послал её", — объяснил Сэму при встрече музыкант. Тогда они и сделали совместные фото, которые только подтверждают, насколько парни похожи.
WOW-stars
Гузеева призналась в эфире "Давай поженимся!", что водила своих несовершеннолетних детей на стриптиз
вчера в 16:04
Анфиса Чехова оказалась зависимой от ретуши, и все её комплексы вычислили по новому фото в бикини
вчера в 11:19
"Мне очень страшно": Солист Blink-182 шокировал фанатов ужасной новостью, что уже три месяца он борется с раком
вчера в 10:29
Комментариев: 0