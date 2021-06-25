Айза окончательно растоптала семью Гуфа, рассказав правду о незаконной профессии его сестры
Ссора между блогершей и семейством Долматовых продолжается, набирая обороты и раскрывая тёмные секреты.
Известная 36-летняя блогерша Айза Анохина стала только известнее из-за своего последнего скандала с семейством Долматовых. Оскорблённая и обманутая звезда обратилась к обидчикам в "Инстаграме", раскрыв их многие тёмные дела. Например, Ольгу Долматову, сестру Гуфа, Айза обвинила в том, что та до сих пор ей должна деньги, а ещё освоила некую нелегальную профессию.
Фото © Instagram / aizalovesam
Во всей этой ситуации порадовала Ольга Долматова. Забывшая всё добро, которое я ей сделала. Я уже не прошу все деньги одолженные. <...> Так вот, Оля, ты будешь про психику моего ребёнка писать? Ты своих детей когда в последний раз видела? Раздала бедных. Так ещё и незаконной профессией овладела, где главный клиент — твой братец. Вся ваша компания настолько увязла в гнили, грязи и обмане! Шах и мат!
Фото © Instagram / olgadolmatova
Айза не пожалела и своего бывшего мужа, пройдясь по его внешности. "И да, Алёша, ты прав был, когда сказал, что мне такой старый, больной и толстый не нужен. Поэтому я тебя к своему телу и не допустила, — жёстко отметила блогерша. — Жаль в этой всей ситуации Юлю. Ведь это они же мне её и обсирали. Но она никуда не уйдёт". Подписчики задали вопрос, не беременна ли девушка, но блогерша на это ответила отрицательно. Правда, затем она, скорее всего, пожалела о своей вспышке гнева и удалила пост, но было поздно.
Фото © Instagram / therealguf
Такие откровения вызвали ответный шквал от Долматовых. Гуф в сториз посмеялся над Айзой, а затем не на шутку разозлился: "Айз, прости. Вернись, пожалуйста", "Шах и мат? *** там!" Ольга не стала экономить на словах и объяснила все нападки от бывшей невестки, в ответ раскрыв несколько неприятных подробностей о самой Айзе. По словам Ольги, она занимала у блогерши всего 40 тыс., когда нужно было помочь брату в Таиланде. А всё добро, сделанное Айзой, заканчивалось на одном рекламном сториз.
Что ты там говорила насчёт незаконного бизнеса? Дорогая моя, у меня есть замечательный врач, который может тебе помочь. Ты же не просто так не спишь каждую ночь. Не просто так твоя психика расшатана. <...> Айзе нужна помощь, мы все это знаем
WOW-stars
От Моргенштерна до Бузовой: 7 российских звёзд, которые ни за что не хотели бы показывать свои фото с выпускного
сегодня в 09:50
Внук известной актрисы так похож на Эда Ширана, что к нему приставили охрану от сумасшедших фанаток
сегодня в 08:31
Гузеева призналась в эфире "Давай поженимся!", что водила своих несовершеннолетних детей на стриптиз
вчера в 16:04
Комментариев: 0