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Ксения Бородина подала на развод с мужем, которого застали с красивыми девушками из "Дома-2"

Недавно появились слухи о разрыве 38-летней ведущей и 40-летнего бизнесмена Курбана Омарова. При этом некоторые заподозрили пару в пиаре, однако, похоже, влюблённые поругались всерьёз.

25 июня, 14:06

Фото © Instagram / borodylia

Ни Ксения Бородина, ни её супруг не спешили подтверждать информацию о расставании. Но теперь стало известно, что ведущая подала документы на развод, пишет телеграм-канал Super.ru.

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Ранее бизнесмена заставали в обществе бывших звёзд "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. С первой он проводил вечер, когда Ксения отмечала день рождения своей дочери. Мужчина поздравил девочку в соцсетях, но на праздник не пришёл. Также Курбан якобы съехал из загородного коттеджа, где жил с Ксенией. Но Фрост опровергла наличие между ней и бизнесменом романтической связи, заявив, что супруга просто допекла возлюбленного своей ревностью.

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов.

Очевидцы сняли, как муж Ксении Бородиной развлекается с экс-звездой "Дома-2" после слухов о разводе

Очевидцы сняли, как муж Ксении Бородиной развлекается с экс-звездой "Дома-2" после слухов о разводе

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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