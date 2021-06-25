Ксения Бородина подала на развод с мужем, которого застали с красивыми девушками из "Дома-2"

Ни Ксения Бородина, ни её супруг не спешили подтверждать информацию о расставании. Но теперь стало известно, что ведущая подала документы на развод, пишет телеграм-канал Super.ru.

Фото © Instagram / borodylia

Ранее бизнесмена заставали в обществе бывших звёзд "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. С первой он проводил вечер, когда Ксения отмечала день рождения своей дочери. Мужчина поздравил девочку в соцсетях, но на праздник не пришёл. Также Курбан якобы съехал из загородного коттеджа, где жил с Ксенией. Но Фрост опровергла наличие между ней и бизнесменом романтической связи, заявив, что супруга просто допекла возлюбленного своей ревностью.

Фото © Instagram / borodylia