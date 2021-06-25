Ксения Бородина подала на развод с мужем, которого застали с красивыми девушками из "Дома-2"
Недавно появились слухи о разрыве 38-летней ведущей и 40-летнего бизнесмена Курбана Омарова. При этом некоторые заподозрили пару в пиаре, однако, похоже, влюблённые поругались всерьёз.
Ни Ксения Бородина, ни её супруг не спешили подтверждать информацию о расставании. Но теперь стало известно, что ведущая подала документы на развод, пишет телеграм-канал Super.ru.
Ранее бизнесмена заставали в обществе бывших звёзд "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. С первой он проводил вечер, когда Ксения отмечала день рождения своей дочери. Мужчина поздравил девочку в соцсетях, но на праздник не пришёл. Также Курбан якобы съехал из загородного коттеджа, где жил с Ксенией. Но Фрост опровергла наличие между ней и бизнесменом романтической связи, заявив, что супруга просто допекла возлюбленного своей ревностью.
Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов.
WOW-stars
"Мои планы изменила мама": Найк Борзов признался, что собирал деньги на операцию по смене пола
сегодня в 12:20
Айза окончательно растоптала семью Гуфа, рассказав правду о незаконной профессии его сестры
сегодня в 11:37
От Моргенштерна до Бузовой: 7 российских звёзд, которые ни за что не хотели бы показывать свои фото с выпускного
сегодня в 09:50
Комментариев: 0