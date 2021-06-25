Выходить на театральную сцену без таланта и дара — ужасно, отметил российский режиссёр Юрий Грымов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург", говоря об игре Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин".

"Все эти разговоры про Бузову преувеличены. Для меня они совершенно не имеют никакого веса", — сказал Юрий Грымов.

По признанию режиссёра, он обращает внимание не на популярность человека, а на его способности и индивидуальность. Юрий Грымов в качестве примера привёл игру Лолиты Милявской в театре. Специалист подчеркнул, что певица к тому же хорошая драматическая актриса.