"Не имеют никакого веса": Режиссёр Грымов счёл преувеличенными разговоры о дебюте Бузовой во МХАТе
Сценарист признался, что оценивает не популярность, а способности человека, его индивидуальность.
Фото © Instagram/yuri_grymov
Выходить на театральную сцену без таланта и дара — ужасно, отметил российский режиссёр Юрий Грымов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург", говоря об игре Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин".
"Все эти разговоры про Бузову преувеличены. Для меня они совершенно не имеют никакого веса", — сказал Юрий Грымов.
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По признанию режиссёра, он обращает внимание не на популярность человека, а на его способности и индивидуальность. Юрий Грымов в качестве примера привёл игру Лолиты Милявской в театре. Специалист подчеркнул, что певица к тому же хорошая драматическая актриса.
"Когда вы придёте на спектакль "Женитьба", где она играет Агафью Тихоновну, вы увидите уровень именно драматических способностей", — сказал Юрий Грымов.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
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