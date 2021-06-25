Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) категорически осуждает любые инициативы, которые подрывают независимость и территориальную целостность Незалежной, говорится в заявлении, опубликованном сегодня на официальном сайте организации. Так оппозиционеры прокомментировали слова президента Владимира Зеленского о строительстве "стены" на границе с Донбассом.

"Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну, а из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт в Донбассе. Теперь он говорит о возможности строительства "стены" на границе с этим регионом и хочет использовать усталость людей от войны, чтобы заставить их принять решение о расчленении страны", — сказано в тексте заявления.

При этом в ОПЗЖ подчеркнули, что "фантазии Зеленского противоречат конституции, гарантом которой он является, и закону о референдуме, который по его инициативе принял парламент". Как указала фракция, в законе о референдуме чётко говорится, что его предметом "не могут быть вопросы, которые отменяют или ограничивают права украинских граждан, в данном случае — жителей Донбасса", а ещё "вопросы, нарушающие государственный суверенитет и территориальную целостность страны".

"Команда Зеленского готова отказаться от Донбасса и разрушить страну, так как не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины", — отметили в "Оппозиционной платформе", добавив, что нынешняя украинская власть также "не в состоянии победить коррупцию и отстоять национальные интересы государства перед внешними кредиторами".

Вместе с тем партия выразила уверенность, что обеспечить возврат Донбасса в состав Украины и восстановить единство страны вполне можно, однако "для этого надо выполнить Минские соглашения и договорённости "нормандской четвёрки".

"Если Зеленский и его команда продолжат будоражить общественность провокациями о "стенах" и "разрывах отношений", то жизненно необходимым для страны станет референдум о доверии к такой власти", — заключили в ОПЗЖ.