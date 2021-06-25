В Ульяновской области пятерых детей временно изъяли из семьи после жалоб соседей на то, что голодные малыши бродят по подоконнику. Об этом сообщила детский омбудсмен в регионе Екатерина Сморода.

Благодаря тревоге, которую забили неравнодушные жители, был организован комиссионный выезд по месту жительства неблагополучной семьи, отметила уполномоченный. По её словам, там специалисты обнаружили детей от 1,5 месяца до пяти лет, которые в очередной раз были предоставлены самим себе.

"Голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним", — написала Сморода на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сморода также подчеркнула, что в комнате, где на всех членов семьи приходится менее одного квадратного метра, не было спальных мест для детей, а также одежды и игрушек. В итоге, как рассказала омбудсмен, малышей поместили в больницу и социально-реабилитационный центр. Все соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

"По отношению к родителю, недобросовестно исполняющему обязанности, вопрос будет решаться в судебных органах с учётом того, что семья уже несколько лет состоит на учёте", — добавила Сморода.