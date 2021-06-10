НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полицейские нашли запертыми в "доме ужасов" семерых голых детей, которых бросили умирать их матери

Полицию и соцслужбы города Макапы в Бразилии атаковали анонимными звонками о "доме ужасов". И когда правоохранители приехали, перед ними действительно предстало страшное зрелище. Они обнаружили семь обнажённых и грязных малышей, запертых за металлической решеткой, которую пришлось вскрывать.

10 июня, 06:20

Фото © Twitter / DailyMirror

Дети в возрасте от трёх до семи лет оказались больными, голодными и обезвоженными. У них наблюдались симптомы гриппа, признаки анемии и раны на теле, а у одного из малышей был аутизм. В доме же творился хаос и беспорядок, вещи покрывал слой грязи. В жилище не было водопровода, питьевой воды, еды, плиты или холодильника, пишет Mirror.

Фото © Twitter / DailyMirror

Фото © Twitter / DailyMirror

За покинутыми малышами присматривала лишь 13-летняя девочка. Она рассказала, что приходится младшей сестрой двум матерям этих детей. Женщины бросили школьницу и велели говорить, что ей 17 лет, если вдруг кто-то будет расспрашивать о сложившейся ситуации.

Детей забрали из кошмарного дома, им оказывается медицинская помощь. Горе-матерей правоохранителям сначала найти не удалось. Но потом родительницы сами связались с соцслужбами, заявив, что собираются вернуть малышей обратно. Сейчас проводится расследование, в рамках которого уже выяснилось, что бабушкам, дедушкам и отцам также нельзя доверить опеку над детьми.

Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Не парься, школьник, начинай мечтать: Родители поздравили читинских выпускников зажигательным панк-клипом на песню КиШ

8 июня, 11:31

"Мы бедствуем": Максакова призналась, что едва сводит концы с концами

вчера в 16:29

Родители пожаловались, что учениц заставляют доказывать наступление критических дней

сегодня в 02:51

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

сегодня в 07:30

Число погибших на очистных сооружениях в Ростовской области выросло до 12 человек

сегодня в 07:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1