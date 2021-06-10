Полицейские нашли запертыми в "доме ужасов" семерых голых детей, которых бросили умирать их матери

Дети в возрасте от трёх до семи лет оказались больными, голодными и обезвоженными. У них наблюдались симптомы гриппа, признаки анемии и раны на теле, а у одного из малышей был аутизм. В доме же творился хаос и беспорядок, вещи покрывал слой грязи. В жилище не было водопровода, питьевой воды, еды, плиты или холодильника, пишет Mirror.

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За покинутыми малышами присматривала лишь 13-летняя девочка. Она рассказала, что приходится младшей сестрой двум матерям этих детей. Женщины бросили школьницу и велели говорить, что ей 17 лет, если вдруг кто-то будет расспрашивать о сложившейся ситуации.