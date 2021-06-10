Полицейские нашли запертыми в "доме ужасов" семерых голых детей, которых бросили умирать их матери
Полицию и соцслужбы города Макапы в Бразилии атаковали анонимными звонками о "доме ужасов". И когда правоохранители приехали, перед ними действительно предстало страшное зрелище. Они обнаружили семь обнажённых и грязных малышей, запертых за металлической решеткой, которую пришлось вскрывать.
Дети в возрасте от трёх до семи лет оказались больными, голодными и обезвоженными. У них наблюдались симптомы гриппа, признаки анемии и раны на теле, а у одного из малышей был аутизм. В доме же творился хаос и беспорядок, вещи покрывал слой грязи. В жилище не было водопровода, питьевой воды, еды, плиты или холодильника, пишет Mirror.
За покинутыми малышами присматривала лишь 13-летняя девочка. Она рассказала, что приходится младшей сестрой двум матерям этих детей. Женщины бросили школьницу и велели говорить, что ей 17 лет, если вдруг кто-то будет расспрашивать о сложившейся ситуации.
Детей забрали из кошмарного дома, им оказывается медицинская помощь. Горе-матерей правоохранителям сначала найти не удалось. Но потом родительницы сами связались с соцслужбами, заявив, что собираются вернуть малышей обратно. Сейчас проводится расследование, в рамках которого уже выяснилось, что бабушкам, дедушкам и отцам также нельзя доверить опеку над детьми.
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