В Совфеде объяснили решение об обязательной удалёнке для 30% работников в Москве

Обязательная удалёнка для 30% работников столичных организаций является вполне эффективной мерой в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Указ понятно с чем связан, поэтому тут, в общем-то, и обсуждать нечего. <...> Чем меньше социальных контактов, тем быстрее может закончиться процесс борьбы с пандемией", — передаёт RT слова Рязанского.

Кроме того, сенатор объяснил важность ношения масок, защищающих органы дыхания. По его словам, эта мера необходима в помещениях и местах массового скопления людей. "На улице, мне кажется, можно позволять себе дышать не через неё", — добавил Рязанский.