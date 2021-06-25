В Совфеде объяснили решение об обязательной удалёнке для 30% работников в Москве
Также с 28 июня на дистанционку переводятся все те, кто старше 65 лет, и имеющие хронические заболевания. Исключение составят вакцинировавшиеся от ковида.
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Обязательная удалёнка для 30% работников столичных организаций является вполне эффективной мерой в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
"Указ понятно с чем связан, поэтому тут, в общем-то, и обсуждать нечего. <...> Чем меньше социальных контактов, тем быстрее может закончиться процесс борьбы с пандемией", — передаёт RT слова Рязанского.
Кроме того, сенатор объяснил важность ношения масок, защищающих органы дыхания. По его словам, эта мера необходима в помещениях и местах массового скопления людей. "На улице, мне кажется, можно позволять себе дышать не через неё", — добавил Рязанский.
Ранее стало известно, что с 28 июня в столице будет действовать требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на режим удалённой работы. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. При этом прошедшие вакцинацию от коронавируса не учитываются при расчёте количества сотрудников. Также на дистанционку переводятся все те, кто старше 65 лет, и имеющие хронические заболевания.
Кроме того, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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