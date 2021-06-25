На юге Бразилии обнаружен новый опасный вариант коронавируса. Об этом говорится в статье, размещённой в электронной библиотеке medRxiv. Учёные уже расшифровали его геном и пришли к выводу, что мы имеем дело с ближайшим родственником так называемого "лямбда"-штамма SARS-CoV-2, уже знакомого медикам по вспышке в Латинской Америке летом 2020 года.

До появления индийской разновидности коронавируса именно на "лямбда"-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса.