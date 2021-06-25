Опаснее "дельты": В Бразилии найден новый смертоносный "лямбда"-штамм коронавируса
Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса.
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На юге Бразилии обнаружен новый опасный вариант коронавируса. Об этом говорится в статье, размещённой в электронной библиотеке medRxiv. Учёные уже расшифровали его геном и пришли к выводу, что мы имеем дело с ближайшим родственником так называемого "лямбда"-штамма SARS-CoV-2, уже знакомого медикам по вспышке в Латинской Америке летом 2020 года.
До появления индийской разновидности коронавируса именно на "лямбда"-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. Учёные насчитали в его геноме убийственный коктейль из восьми ключевых мутаций, повышающих заразность вируса.
Нулевым пациентом в Бразилии стал 23-летний местный житель, который заразился во время путешествия по соседней Аргентине. Пока не известно, как новая мутация поведёт себя в дальнейшем. Последующие наблюдения, как полагают учёные, помогут оценить уровень опасности "лямбда"-штамма и темпы его распространения в популяции.
Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова на днях заявила, что штамм коронавируса "дельта плюс" в России пока отсутствует. И лишь сегодня СМИ сообщили о выявлении первого случая заражения новым штаммом на территории нашей страны. Роспотребнадзор эти данные пока не подтвердил.
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