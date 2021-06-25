В Москве установлен новый антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусом. Об этом заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Увеличивается количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы перешли Рубикон и вышли на новый антирекорд", — сказала заммэра.