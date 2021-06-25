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"Перешли Рубикон": В Москве установлен антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом

Увеличивается также доля горожан, которые находятся в реанимации. Сейчас число таких заболевших от общего объёма оказавшихся в больнице составляет около 15%.

25 июня, 15:51
<p>Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис

В Москве установлен новый антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусом. Об этом заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Увеличивается количество людей, которые госпитализируются. И по этому показателю мы перешли Рубикон и вышли на новый антирекорд", — сказала заммэра.

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Ракова также отметила, что растёт число пациентов, которые находятся в реанимации, — их количество от общего объёма госпитализированных составляет около 15%.

Напомним, 12 июня власти Москвы ввели новые ограничения в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. Вместе с тем там рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.

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Также с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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