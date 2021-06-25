Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира на травяном покрытии

Вторая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира на Мальорке победил Пабло Карреньо Бусту из Испании со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Соревнования проходят на травяном покрытии.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Медведев исполнил десять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. При этом он лишь один раз отдал сопернику свою подачу.

Следующим соперником россиянина на соревнованиях Mallorca Championships станет победитель противостояния между Сэмом Куэрри из США и французом Адрианом Маннарино. Финал запланирован на субботу, 26 июня.

Медведев впервые в карьере пробился в решающий матч турнира, проходящего на травяном покрытии. Всего на счету 25-летнего спортсмена 18 финалов на турнирах АТР и десять титулов.