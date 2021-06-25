У певицы МакSим поражено 75% лёгких

"Сатурация низкая, поражение лёгких обширное, эти показатели у неё уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжёлое. Ухудшение было в первые дни, её привезли с поражением более 40%, но показатели достаточно быстро ухудшились, поэтому было принято решение перевести Марину на ИВЛ. За эти дни каких-то значительных улучшений или ухудшений нет", — отметила она.