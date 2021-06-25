НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

У певицы МакSим поражено 75% лёгких

За последние дни значительных улучшений или ухудшений в её состоянии не отмечалось.

25 июня, 16:00
<p>Фото © Insragram/<a href="https://www.instagram.com/p/COvAmoNJknd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Insragram/maksimartist

Певица Максим (Марина Максимова), на прошлой неделе попавшая в больницу, по-прежнему находится на ИВЛ, поражение лёгких артистки составляет уже 75%. Эту информацию Лайфу подтвердила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

"Сатурация низкая, поражение лёгких обширное, эти показатели у неё уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжёлое. Ухудшение было в первые дни, её привезли с поражением более 40%, но показатели достаточно быстро ухудшились, поэтому было принято решение перевести Марину на ИВЛ. За эти дни каких-то значительных улучшений или ухудшений нет", — отметила она.

"Ещё споём вместе!": Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу

"Ещё споём вместе!": Подключённую к ИВЛ МакSим трогательно поддержала сборная по футболу

Напомним, на прошлой неделе певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась и Марину Максимову увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон. При этом все тесты певицы на ковид дали отрицательный результат.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Раскрыты результаты теста на ковид подключённой к аппарату ИВЛ МакSим

сегодня в 15:17

В ВОЗ выступили против требования сертификата о вакцинации при путешествиях

сегодня в 17:05

"Не имеют никакого веса": Режиссёр Грымов счёл преувеличенными разговоры о дебюте Бузовой во МХАТе

сегодня в 15:04

"Сокровища!": В Челябинске врачи собрали полную копилку из проглоченных детьми монет

сегодня в 17:11

"Классическая провокация": Захарова объяснила, зачем в Лондоне врали об отсутствии предупредительного залпа в инциденте с эсминцем

сегодня в 17:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1