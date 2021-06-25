Власти Белоруссии решили перевести сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу под домашний арест, чтобы немного успокоить Запад и показать, что "они не такие уж и звери", считает независимый белорусский политолог Александр Класковский. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".

"Один из мотивов для белорусских властей — это попытаться как-то смягчить эффект этой истории и попытаться немножко успокоить Запад. <…> Ну и потом, важный момент заключается в том, что из Протасевича уже выжали пиаровский эффект белорусские власти: он публично раскаялся, с ним было большое интервью", — отметил эксперт.

По мнению Класковского, руководство Белоруссии также может использовать Протасевича для решения внутриполитических проблем, чтобы продемонстрировать обществу, что с оппозицией можно вести диалог, если она не настроена радикально. Кроме того, он напомнил, что на встрече президента России Владимира Путина и лидера республики Александра Лукашенко обсуждалась судьба россиянки Сапеги, поэтому, возможно, Минск "делает жест доброй воли по отношению к Москве в первую очередь".

А блогер и общественный деятель Вадим Манукян, в свою очередь, заявил, что Сапега и Протасевич уже неинтересны Западу, и, скорее всего, молодые люди использовались спецслужбами "втёмную", а позже их "просто кинули". Он отметил, что оппозиционер уже "сдал все явки и пароли", и россиянка, по всей видимости, тоже.

"Западу всё это дело уже неинтересно. Уже нашлись новые собиратели донатов. Так что Протасевичу и Сапеге нечего было терять, а вот сесть они могли на приличные сроки. Грош цена таким революционерам", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФАН".