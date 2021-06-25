"Уже выжали пиаровский эффект": Политолог объяснил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест попыткой Минска успокоить Запад
По мнению блогера Вадима Манукяна, сооснователь телеграм-канала NEXTA и его девушка уже неинтересны Европе, их "от западной кормушки отключили". Он отметил, что решение белорусских властей не стало неожиданностью.
Роман Протасевич и София Сапега. Фото © Wikipedia
Власти Белоруссии решили перевести сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу под домашний арест, чтобы немного успокоить Запад и показать, что "они не такие уж и звери", считает независимый белорусский политолог Александр Класковский. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "360".
"Один из мотивов для белорусских властей — это попытаться как-то смягчить эффект этой истории и попытаться немножко успокоить Запад. <…> Ну и потом, важный момент заключается в том, что из Протасевича уже выжали пиаровский эффект белорусские власти: он публично раскаялся, с ним было большое интервью", — отметил эксперт.
По мнению Класковского, руководство Белоруссии также может использовать Протасевича для решения внутриполитических проблем, чтобы продемонстрировать обществу, что с оппозицией можно вести диалог, если она не настроена радикально. Кроме того, он напомнил, что на встрече президента России Владимира Путина и лидера республики Александра Лукашенко обсуждалась судьба россиянки Сапеги, поэтому, возможно, Минск "делает жест доброй воли по отношению к Москве в первую очередь".
А блогер и общественный деятель Вадим Манукян, в свою очередь, заявил, что Сапега и Протасевич уже неинтересны Западу, и, скорее всего, молодые люди использовались спецслужбами "втёмную", а позже их "просто кинули". Он отметил, что оппозиционер уже "сдал все явки и пароли", и россиянка, по всей видимости, тоже.
"Западу всё это дело уже неинтересно. Уже нашлись новые собиратели донатов. Так что Протасевичу и Сапеге нечего было терять, а вот сесть они могли на приличные сроки. Грош цена таким революционерам", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФАН".
Ранее Лайф сообщал, что Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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