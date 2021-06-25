Объявлена дата боя Фёдора Емельяненко в Москве

Федор Емельяненко проведет следующий поединок 23 октября на турнире Bellator в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя промоушена.

"23 октября Федор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Мероприятие пройдет на "ВТБ-Арене". Противник Федора Емельяненко, дополнительные бои и прочие подробности будут объявлены в скором времени", - заявили в организации.

Президент Bellator Стив Кокер отметил, что ему посчастливилось работать вместе с Фёдором Емельяненко на протяжении 12 лет.

"Для меня честь организовать бой на родине Федора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь. Кроме того, мы планируем представить широкий ростер российских бойцов, чтобы первое событие Bellator в России 23 октября стало по-настоящему историческим", — сказал он.

Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах (MMA) с 2000 года. Его последний бЕмельяненко — четырехкратный чемпион мира ММА в тяжелом весе, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Он не раз признавался лучшим бойцом в истории ММА по разным версиям.ой состоялся в декабре 2019 года, соперником россиянина был представитель США Куинтон Джексон. Наш спортсмен победил техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.