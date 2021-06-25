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"Золотые" перчатки: Житель Перми подал в суд на AliExpress за ошибочно списанные 109 тысяч рублей

Полтора года мужчина пытался вернуть деньги, но его попытки не увенчались успехом. Вдобавок к этому, банк начислял проценты, которые пришлось выплачивать.

25 июня, 15:39
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Житель Перми подал в суд на AliExpress из-за списания более 100 тысяч рублей за одну пару дешёвых резиновых перчаток. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

Стало известно, что осенью 2019 года мужчина заказал на интернет-площадке резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. В тот же день с его кредитки списалось 109 000 рублей. Отказавшись от сделки, житель Перми открыл спор с продавцом AliExpress.

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Оказалось, что поставщик товара указал не тот вес перчаток: 75 килограммов вместо 75 граммов. Полтора года мужчина пытался вернуть автоматически списанные средства. Деньги он так и не увидел, а банк стал начислять проценты за пользование средствами. Задолженности пришлось оплатить.

Для разрешения ситуации в суде пострадавший нанял юриста, который помог подготовить обращение. Разбирательство назначено на 7 июля.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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