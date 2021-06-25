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Вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных от коронавируса студентов

Такое решение одним из первых принял Финансовый университет при Правительстве РФ. У абитуриентов и учащихся попросят при заселении сертификат о прививке или справку о медотводе.

25 июня, 16:28

Фото © Shutterstock

Вузы вправе требовать от студентов при заселении в общежития сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о медицинском отводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Таким образом ведомство прокомментировало решение Финансового университета при Правительстве России обязать заселяющихся в вузовские общежития иметь при себе указанные бумаги.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться", — говорится в ответе Минобрнауки на запрос агентства.

Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах, сейчас таких 10

Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения введут ещё в восьми регионах, сейчас таких 10

Напомним, что в десяти регионах страны уже действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Чаще всего это касается сотрудников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг, а также пациентов из групп риска по хроническим заболеваниям. Первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, в Калининграде, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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