Вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных от коронавируса студентов

Вузы вправе требовать от студентов при заселении в общежития сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о медицинском отводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Таким образом ведомство прокомментировало решение Финансового университета при Правительстве России обязать заселяющихся в вузовские общежития иметь при себе указанные бумаги.