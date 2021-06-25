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В немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом напал на прохожих и убил трёх человек

Преступника удалось нейтрализовать выстрелом в ногу, его задержала полиция. Мотивы злоумышленника выясняются.

25 июня, 16:57

В Германии неизвестный с ножом зарезал трёх человек. Видео ©Twitter /BurekShakur

В немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом напал на людей в центре города. Он зарезал трёх человек, ещё как минимум шестерых ранил. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, нападавшего нейтрализовали выстрелом в ногу. Его задержала полиция. На опубликованных кадрах в соцсетях видно, как прохожие пытаются обезоружить агрессивного мужчину.

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Связан ли инцидент с терроризмом, пока не сообщается. Уточняется, что сейчас центр города оцеплен, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

А в конце мая мужчина изрезал ножом четырёх человек в центре Петербурга. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Драка произошла ночью, а поводом для неё послужила личная неприязнь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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