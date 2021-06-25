В немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом напал на прохожих и убил трёх человек

В Германии неизвестный с ножом зарезал трёх человек. Видео ©Twitter /BurekShakur

В немецком Вюрцбурге неизвестный с ножом напал на людей в центре города. Он зарезал трёх человек, ещё как минимум шестерых ранил. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, нападавшего нейтрализовали выстрелом в ногу. Его задержала полиция. На опубликованных кадрах в соцсетях видно, как прохожие пытаются обезоружить агрессивного мужчину.

Связан ли инцидент с терроризмом, пока не сообщается. Уточняется, что сейчас центр города оцеплен, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.