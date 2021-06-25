В соцсети "ВКонтакте" проходит главный онлайн-праздник года "Основной выпускной"
Прямая трансляция мероприятия для окончившей школу молодёжи началась в 17:30 мск. Выпускники наслаждаются выступлениями любимых исполнителей, розыгрышами и челленджами.
Фото © VK / "Официальные страницы ВКонтакте"
Сегодня социальная сеть "ВКонтакте", являющаяся партнёром конкурса "Большая перемена", проводит онлайн-праздник для всех российских выпускников "Основной выпускной". Об этом сообщается на официальном сайте платформы "Россия — страна возможностей". Прямая трансляция мероприятия началась в 17:30 мск и доступна для всех желающих в группе "Официальные страницы "ВКонтакте".
В ходе онлайн-праздника участников ждут выступления известных российских артистов, общение с блогерами, а также различные конкурсы и розыгрыши призов. А ещё выпускники получат шанс лично поговорить со знаменитостями с помощью групповых видеозвонков во "ВКонтакте".
Для выпускников 2021-го выступят как молодые исполнители, так и звёзды отечественной эстрады. Среди них — Slawa Marlow, Филипп Киркоров, Фогель, Gayazov$ Brother$, Звонкий, Мари Краймбрери, Daasha, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, Konfuz, Никита Киоссе, Егор Шип, Mia Boyka, Mary Gu и другие.
Окончившую школу молодёжь сегодня также поздравят наставники и участники "Большой перемены", которая, в свою очередь, в самый разгар "Основного выпускного" объявит свой суперконкурс с ценными призами — в нём сможет принять участие каждый внимательный зритель. А в завершение трансляции ведущие шоу передадут эстафету другому масштабному празднику в честь окончания школы — "Алым парусам" в Санкт-Петербурге.
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На днях Лайф писал, что всероссийский выпускной для школьников пройдёт онлайн 25 июня. А ранее сообщалось, что всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце был отменён из-за ковида. Кроме того, в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького, на аналогичные меры идут и некоторые регионы страны ввиду сложной эпидемиологической обстановки.
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