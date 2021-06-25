В соцсети "ВКонтакте" проходит главный онлайн-праздник года "Основной выпускной"

Сегодня социальная сеть "ВКонтакте", являющаяся партнёром конкурса "Большая перемена", проводит онлайн-праздник для всех российских выпускников "Основной выпускной". Об этом сообщается на официальном сайте платформы "Россия — страна возможностей". Прямая трансляция мероприятия началась в 17:30 мск и доступна для всех желающих в группе "Официальные страницы "ВКонтакте".

В ходе онлайн-праздника участников ждут выступления известных российских артистов, общение с блогерами, а также различные конкурсы и розыгрыши призов. А ещё выпускники получат шанс лично поговорить со знаменитостями с помощью групповых видеозвонков во "ВКонтакте".

Для выпускников 2021-го выступят как молодые исполнители, так и звёзды отечественной эстрады. Среди них — Slawa Marlow, Филипп Киркоров, Фогель, Gayazov$ Brother$, Звонкий, Мари Краймбрери, Daasha, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, Konfuz, Никита Киоссе, Егор Шип, Mia Boyka, Mary Gu и другие.