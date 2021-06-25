В ВОЗ выступили против требования сертификата о вакцинации при путешествиях
Такая позиция связана с неравенством в распределении препаратов для прививки, а также с тем, что до конца не известно, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему не поддерживает введение обязательного требования сертификата о вакцинации при путешествиях по миру. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
"Это связано с тем, что существует неравенство в распределении вакцины, и с тем, что мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни", — отметил он.
Райан добавил, что ВОЗ работает со странами, которые используют сертификаты о вакцинации от жёлтой лихорадки. Этот опыт можно использовать как модель, однако необходима глобальная система. Эксперт подчеркнул, что сначала нужно обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса, а уже потом разрабатывать международные версии сертификатов.
Ранее Лайф рассказывал, что ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от коронавируса. В организации уточнили, что испытания вакцин на детях продолжаются, и когда появятся новые данные или этого потребует эпидемиологическая ситуация, рекомендации будут обновлены.
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