В Оренбургской области задержали депутата за попытку дать взятку гаишнику
55-летний мужчина хотел откупиться от привлечения по статье об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.
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В Адамовском районе Оренбургской области задержали депутата при попытке дачи взятки инспектору ГАИ. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал Orenday.
"Полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Предприимчивый мужчина хотел откупиться от привлечения его по статье "Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения", — сказано в сообщении.
Согласно данным собеседника издания, задержанный оказался депутатом одного из сельсоветов Адамовского района. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.
А ранее на Камчатке четверо борцов с коррупцией забили служебный УАЗ браконьерской икрой и попались полиции. Теперь стражам порядка грозит уголовное дело по статьям о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём, а также о получении взятки.
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