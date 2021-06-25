В Оренбургской области задержали депутата за попытку дать взятку гаишнику

В Адамовском районе Оренбургской области задержали депутата при попытке дачи взятки инспектору ГАИ. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал Orenday.

"Полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Предприимчивый мужчина хотел откупиться от привлечения его по статье "Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения", — сказано в сообщении.

Согласно данным собеседника издания, задержанный оказался депутатом одного из сельсоветов Адамовского района. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.