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В Оренбургской области задержали депутата за попытку дать взятку гаишнику

55-летний мужчина хотел откупиться от привлечения по статье об отказе от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Против него возбуждено уголовное дело.

25 июня, 17:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Адамовском районе Оренбургской области задержали депутата при попытке дачи взятки инспектору ГАИ. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал Orenday.

"Полицейские задержали 55-летнего местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Предприимчивый мужчина хотел откупиться от привлечения его по статье "Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения", — сказано в сообщении.

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Согласно данным собеседника издания, задержанный оказался депутатом одного из сельсоветов Адамовского района. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.

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А ранее на Камчатке четверо борцов с коррупцией забили служебный УАЗ браконьерской икрой и попались полиции. Теперь стражам порядка грозит уголовное дело по статьям о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём, а также о получении взятки.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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