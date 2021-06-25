Власти Костромской области с 28 июня введут запрет на массовые мероприятия

В связи с ростом заболеваемости ковидом в Костромской области с 28 июня вводится запрет на проведение публичных массовых мероприятий. Соответствующее решение приняли власти региона.

"С 28 июня вступает запрет на все мероприятия независимо от количества участников. Исключение — спортивные события, включённые в календарный план", — указано в сообщении.

В настоящее время в Костромской области действует запрет на проведение развлекательных мероприятий с численностью участников свыше 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, где присутствует более десяти человек. В пресс-службе администрации уточнили, что запрет не касается свадеб и банкетов — количество гостей на этих мероприятиях не должно превышать 30 и десяти человек соответственно.

Вместе с тем с 28 июня в театрах, цирках и на других концертных площадках вводится ограничение на посещение зрителями зон, не предусматривающих посадочных мест (фан-зон, танцполов) вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.

Помимо этого, работодателям Костромской области рекомендовано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. При этом норма не распространяется на вакцинированных работников.