Власти Костромской области с 28 июня введут запрет на массовые мероприятия
Из-за ухудшения эпидобстановки в регионе усиливают ограничительные меры. Работодателям рекомендовано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.
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В связи с ростом заболеваемости ковидом в Костромской области с 28 июня вводится запрет на проведение публичных массовых мероприятий. Соответствующее решение приняли власти региона.
"С 28 июня вступает запрет на все мероприятия независимо от количества участников. Исключение — спортивные события, включённые в календарный план", — указано в сообщении.
В настоящее время в Костромской области действует запрет на проведение развлекательных мероприятий с численностью участников свыше 50 человек, а также массовых публичных мероприятий, где присутствует более десяти человек. В пресс-службе администрации уточнили, что запрет не касается свадеб и банкетов — количество гостей на этих мероприятиях не должно превышать 30 и десяти человек соответственно.
Вместе с тем с 28 июня в театрах, цирках и на других концертных площадках вводится ограничение на посещение зрителями зон, не предусматривающих посадочных мест (фан-зон, танцполов) вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.
Помимо этого, работодателям Костромской области рекомендовано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. При этом норма не распространяется на вакцинированных работников.
Ранее Лайф сообщал, что ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения. Так, жителей ХМАО в возрасте от 65 лет, не сделавших прививку, обязали находиться дома. А в Бурятии, например, закрыли все парки, скверы, бассейны, а также спа-салоны. Вместе с тем власти Приморья открывают два дополнительных госпиталя.
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