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Купаются в бассейнах и хрустят ледяными тортами: Обитатели Московского зоопарка борются с жарой

Температура воздуха в столице на этой неделе побила рекорды столетней давности, и если бы не киперы, то животным пришлось бы очень тяжко.

25 июня, 17:54

Купаются в бассейнах и хрустят ледяными тортами: как обитатели Московского зоопарка борются с жарой. Видео предоставлено Лайфу отделом коммуникаций Московского зоопарка

Животным из Московского зоопарка в рекордную жару, которая уже неделю стоит в столице, пришлось бы несладко, если бы не заботливые киперы. О том, как звери спасаются от знойного солнца, Лайфу рассказали в отделе коммуникаций зоосада.

"Водоёмы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", — отметили представители зоопарка.

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Для того чтобы звери легче пережили духоту, их кормят ледяными тортами с различными наполнителями. Например, пандам и другим медведям предлагают лёд с морковью и яблоками, обезьянам — с ягодами, хищникам — с мясом. Кроме того, для таких жарких дней в специальных морозильниках сотрудники заранее заготавливают снег, который выносят в вольеры.

Ранее Лайф рассказывал о советах диетолога, которые помогут обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать норму употребления чая и кофе. А жажду нужно утолять только чистой водой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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