Купаются в бассейнах и хрустят ледяными тортами: как обитатели Московского зоопарка борются с жарой. Видео предоставлено Лайфу отделом коммуникаций Московского зоопарка

Животным из Московского зоопарка в рекордную жару, которая уже неделю стоит в столице, пришлось бы несладко, если бы не заботливые киперы. О том, как звери спасаются от знойного солнца, Лайфу рассказали в отделе коммуникаций зоосада.

"Водоёмы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жаркие дни с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары", — отметили представители зоопарка.

Для того чтобы звери легче пережили духоту, их кормят ледяными тортами с различными наполнителями. Например, пандам и другим медведям предлагают лёд с морковью и яблоками, обезьянам — с ягодами, хищникам — с мясом. Кроме того, для таких жарких дней в специальных морозильниках сотрудники заранее заготавливают снег, который выносят в вольеры.