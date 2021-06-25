СМИ: Германия с 27 июня ужесточает ковидные ограничения для россиян

Уже с воскресенья, 27 июня, Германия усилит ограничения для приезжающих из России. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы Германо-российского форума, такое решение власти ФРГ приняли из-за ухудшения ситуации с CoViD-19 внутри РФ. Официально эта информация пока не подтверждена.

Отмечается, что теперь приезжающие должны будут находиться на обязательном двухнедельном карантине без возможности досрочно его завершить. Кроме того, Берлин намерен временно приостановить авиационное и наземное сообщение с Россией.

Как уточняется в сообщении Германо-российского форума, не исключено, что "германские Минздрав, МИД и МВД совместным решением классифицируют РФ как регион распространения штаммов коронавируса".