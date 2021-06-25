"Надеюсь, урок усвоен": Слуцкий ответил британскому Генштабу после инцидента с эсминцем в водах Крыма

Политик отметил, что Москва готова предотвращать все возможные провокации, а её "нервы не стоит проверять на прочность".

Россия будет "жёстко, но умно" пресекать все провокации в свой адрес. Об этом написал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.

Своей публикацией политик прокомментировал заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о том, что ситуация с нарушившим российскую границу в Крыму британским эсминцем Defender могла привести к "необоснованной эскалации".