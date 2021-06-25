"Надеюсь, урок усвоен": Слуцкий ответил британскому Генштабу после инцидента с эсминцем в водах Крыма
Политик отметил, что Москва готова предотвращать все возможные провокации, а её "нервы не стоит проверять на прочность".
Россия будет "жёстко, но умно" пресекать все провокации в свой адрес. Об этом написал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале.
Своей публикацией политик прокомментировал заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера о том, что ситуация с нарушившим российскую границу в Крыму британским эсминцем Defender могла привести к "необоснованной эскалации".
"Россия — не та страна, чьи нервы стоит проверять на прочность. Будем пресекать все подобные провокации жёстко, но умно. Надеюсь, урок хорошо усвоен", — отметил политик.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл