Посольство Франции в России приостановило приём заявок на продление пятилетних шенгенов
Власти республики ранее занесли Россию в список стран красной зоны из-за ситуации с распространением коронавируса.
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В Москве визовые центры Франции приостановили приём заявок на продление шенгенских виз, которые истекли в период пандемии. Возможность подать документы ранее была открыта 1 июня. Об этом сообщили ТАСС в Посольстве Франции в РФ.
"Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трёх до пяти лет, выданных Францией и истёкших во время пандемии", — рассказали в дипмиссии.
В диппредставительстве объяснили, что причиной такой меры послужило внесение России французскими властями в список стран так называемой красной зоны. Это означает ужесточение условий въезда во Францию.
"Посольство Франции сможет возобновить обработку такого вида виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию", — раскрыли информацию дипломаты.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении россиян и поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодёжи.
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