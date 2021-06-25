Посольство Франции в России приостановило приём заявок на продление пятилетних шенгенов

В Москве визовые центры Франции приостановили приём заявок на продление шенгенских виз, которые истекли в период пандемии. Возможность подать документы ранее была открыта 1 июня. Об этом сообщили ТАСС в Посольстве Франции в РФ.

"Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трёх до пяти лет, выданных Францией и истёкших во время пандемии", — рассказали в дипмиссии.

В диппредставительстве объяснили, что причиной такой меры послужило внесение России французскими властями в список стран так называемой красной зоны. Это означает ужесточение условий въезда во Францию.

"Посольство Франции сможет возобновить обработку такого вида виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию", — раскрыли информацию дипломаты.