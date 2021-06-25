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Ляшко устроил стриптиз в эфире канала Порошенко, предложив Луценко присоединиться, а не "вращать глазами"

Ведущий политического ток-шоу — скандальный бывший генпрокурор Украины раздеваться отказался. При этом акцию он предложил назвать "Последняя рубашка для зелёной власти".

25 июня, 19:06

Кадр из видео © Телеграм-канал "Политика страны"

Олег Ляшко разделся в эфире украинской телепередачи. Видео © Телеграм-канал "Политика страны"

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в эфире Пятого канала, который принадлежит экс-главе Незалежной Петру Порошенко, во время ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" призвал украинцев снимать свою одежду и отправлять представителям власти в знак протеста из-за повышения налогов. Сам депутат тоже разделся, отмечает сайт Страна.ua.

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"Они сегодня с людей снимают последнюю рубашку, отбирают у них работу, зарплату. И поэтому правильно, если все украинцы снимут свою рубашку, которую они хотят забрать, и отдадут. Пусть они подавятся теми вонючими трусами, носками и рубашками", — заявил Ляшко.

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Ведущий Луценко — скандальный бывший генпрокурор Украины отметил, что если раздеться должен каждый гражданин, то начинать нужно с лидера Радикальной партии. На такой комментарий депутат Ляшко дал уточнение, что на нём не последняя рубашка, но он готов её снять, и незамедлительно стянул с себя футболку. Ведущий ток-шоу отказался присоединиться, несмотря на приглашение гостя программы.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили изменить налоговый режим для крымчан — отменить действие свободной экономической зоны (СЭЗ). Такой законопроект разрабатывают в Верховной раде.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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