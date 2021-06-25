В Тамбовской области фотографа-любителя заподозрили в совращении школьниц

53-летний детский фотограф-любитель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности двух школьниц, уголовное дело возбуждено в Тамбовской области, сейчас проводится расследование.

"По версии следствия, подозреваемый у себя дома неоднократно под видом игры совершал действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 11 и 13 лет, проживающих по соседству", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

Следователи уточняют, что подозреваемый ранее работал в школе, проживал один, занимался любительской фотосъёмкой, в том числе детской фотографией. В данный момент собирается доказательная база, в самое ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте злоумышленника.