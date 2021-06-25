В Тамбовской области фотографа-любителя заподозрили в совращении школьниц
Мужчина под видом игры неоднократно приглашал к себе двух девочек, проживающих по соседству, и совершал действия сексуального характера.
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53-летний детский фотограф-любитель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности двух школьниц, уголовное дело возбуждено в Тамбовской области, сейчас проводится расследование.
"По версии следствия, подозреваемый у себя дома неоднократно под видом игры совершал действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 11 и 13 лет, проживающих по соседству", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.
Следователи уточняют, что подозреваемый ранее работал в школе, проживал один, занимался любительской фотосъёмкой, в том числе детской фотографией. В данный момент собирается доказательная база, в самое ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте злоумышленника.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве задержан звёздный фотограф, который заставлял маленьких девочек раздеваться перед камерой. Мужчина долгое время работал с детьми, поэтому расследование продолжается — полиция ищет новых жертв.
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