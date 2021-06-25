Мужчина увидел, как тонет его дочь-подросток, и умер от остановки сердца
13-летняя девочка наглоталась воды и была доставлена в больницу на вертолёте. О состоянии госпитализированной не сообщается.
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Житель Сардинии 60-летний итальянец Фернандо Порку скончался на пляже после того, как пришёл на помощь двум тонущим девочкам — 13-летней дочери и её подруге, сообщает AGI.
Трагедия произошла в южной части острова. Мужчина увидел, что детей стало накрывать волнами, и бросился к ним на помощь. Почти сразу Порку стало плохо, он рухнул в море. Прибывшие на пляж медики констатировали смерть пловца от остановки сердца.
Дочери итальянца и её подруге удалось спастись. Наследница погибшего наглоталась морской воды, её на медицинском вертолёте доставили в больницу Кальяри, где оказали помощь.
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Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка утонула во время купания в озере в Орле. Школьница была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщетны. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
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