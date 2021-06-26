Во Франции человека застрелили во время футбольного матча

На стадионе "Ла Марин" во французском городе Марсель во время футбольного была открыта стрельба. В результате один человек был убит, ещё один ранен.

По данным газеты "Прованс", случилось это во время матча в рамках межрайонного футбольного турнира "H Cup". К стадиону подъехала автомашина, сидевшие в которой люди открыли огонь по футболистам.

Мужчина лет тридцати был застрелен, а другой получил серьезное ранение. По данным газеты, оба они могли быть игроками команды "Мальпассе". Спустя некоторое время в нескольких сотнях метров от стадиона была найдена сгоревшая машина. Начато следствие.