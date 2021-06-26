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Во Франции человека застрелили во время футбольного матча

Автомобиль, на котором передвигались преступники, вскоре был найден неподалёку сгоревшим.

25 июня, 21:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/France3Provence" target="_blank" rel="noopener noreferrer">France 3 Provence</a></p>

Фото © Twitter / France 3 Provence

На стадионе "Ла Марин" во французском городе Марсель во время футбольного была открыта стрельба. В результате один человек был убит, ещё один ранен.

По данным газеты "Прованс", случилось это во время матча в рамках межрайонного футбольного турнира "H Cup". К стадиону подъехала автомашина, сидевшие в которой люди открыли огонь по футболистам.

Мужчина лет тридцати был застрелен, а другой получил серьезное ранение. По данным газеты, оба они могли быть игроками команды "Мальпассе". Спустя некоторое время в нескольких сотнях метров от стадиона была найдена сгоревшая машина. Начато следствие.

Россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина из-за травы, один убит и трое ранены

Россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина из-за травы, один убит и трое ранены

А ранее неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек был ранен. Нападавший оказал сопротивление при задержании, его ликвидировали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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