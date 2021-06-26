В Крыму рассказали, планируют ли ограничения на въезд туристов

Новые ограничения из-за распространения коронавируса в Крыму вводиться не будут. Предъявлять справку об отрицательном тесте на CoViD-19 и оставаться на карантине по приезде в Крым не нужно. Если вы заселяетесь в санаторий — тогда нужна справка об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест. Для проживания в гостинице, отеле или пансионате — нет. Такие пояснения дали в местном правительстве.

"Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется", — приводит "Интерфакс" слова главы Министерства курортов и туризма РК Вадима Волченко.

CoViD-19 подтверждён в регионе у 47 тыс. человек, более полутора тысяч пациентов скончались. Там действует режим повышенной готовности, а в июне ужесточили ряд ограничений, например рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы, сами заведения должны работать с неполной загрузкой.