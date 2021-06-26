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В Крыму рассказали, планируют ли ограничения на въезд туристов

Для отдыха в санаториях понадобится предоставить два документа, в случае с гостиницей всё проще.

25 июня, 21:25
<p>Фото © Правительство Крыма</p>

Фото © Правительство Крыма

Новые ограничения из-за распространения коронавируса в Крыму вводиться не будут. Предъявлять справку об отрицательном тесте на CoViD-19 и оставаться на карантине по приезде в Крым не нужно. Если вы заселяетесь в санаторий — тогда нужна справка об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест. Для проживания в гостинице, отеле или пансионате — нет. Такие пояснения дали в местном правительстве.

"Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется", — приводит "Интерфакс" слова главы Министерства курортов и туризма РК Вадима Волченко.

CoViD-19 подтверждён в регионе у 47 тыс. человек, более полутора тысяч пациентов скончались. Там действует режим повышенной готовности, а в июне ужесточили ряд ограничений, например рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы, сами заведения должны работать с неполной загрузкой.

В РСТ предрекли уменьшение нагрузки на российскую туринфраструктуру после открытия Турции

В РСТ предрекли уменьшение нагрузки на российскую туринфраструктуру после открытия Турции

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты Кубани переболевших ковидом. Также в ведомстве предложили местным властям разрешить въезд в регион для тех отдыхающих, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям. Возможно, такие решения связаны с резким спадом спроса и оттоком туристов после открытия авиасообщения с Турцией.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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