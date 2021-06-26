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"Верим в лучшее!": "Спартак" поддержал МакSим, у которой ковид поразил 75% лёгких

Футболисты также выразили поддержку родным, близким и поклонникам творчества исполнительницы.

25 июня, 21:05
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQjKP4jBkly/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/fcsm_official</a></p>

Фото © Instagram/fcsm_official

Футбольный клуб "Спартак-Москва" обратился с тёплыми словами в адрес певицы МакSим, у которой коронавирусной инфекцией поражено уже 75% лёгких.

"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы MakSim. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется", — говорится в сообщении клуба в "Инстаграме".

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"Не пугайте так", "Я уже думала всё", — написали под постом подписчики страницы клуба.

Сейчас состояние 38-летней Максим стабильное, при этом медики не отмечают значительных изменений и пока не дают прогнозов.

Напомним, изначально певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат. Позднее стало известно, что состояние Марины Максимовой ухудшилось. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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