"Верим в лучшее!": "Спартак" поддержал МакSим, у которой ковид поразил 75% лёгких
Футболисты также выразили поддержку родным, близким и поклонникам творчества исполнительницы.
Фото © Instagram/fcsm_official
Футбольный клуб "Спартак-Москва" обратился с тёплыми словами в адрес певицы МакSим, у которой коронавирусной инфекцией поражено уже 75% лёгких.
"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы MakSim. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется", — говорится в сообщении клуба в "Инстаграме".
"Не пугайте так", "Я уже думала всё", — написали под постом подписчики страницы клуба.
Сейчас состояние 38-летней Максим стабильное, при этом медики не отмечают значительных изменений и пока не дают прогнозов.
Напомним, изначально певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже больной, тест на ковид тогда дал отрицательный результат. Позднее стало известно, что состояние Марины Максимовой ухудшилось. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон.
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