Футбольный клуб "Спартак-Москва" обратился с тёплыми словами в адрес певицы МакSим, у которой коронавирусной инфекцией поражено уже 75% лёгких.

"Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы MakSim. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется", — говорится в сообщении клуба в "Инстаграме".

"Не пугайте так", "Я уже думала всё", — написали под постом подписчики страницы клуба.