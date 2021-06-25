"Пятница! Тяжело!": Псаки с трудом произнесла фамилию американского политика
Однако пользователи Сети заметили, что пресс-секретарь Белого дома делает оговорки более артистично, чем американский лидер.
Видео © White House
Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки стоило титанических усилий, чтобы правильно произнести фамилию одного из американских сенаторов. Оговорку она сделала, выступая перед прессой в пятницу.
На видеозаписи, которую распространил Белый дом, видно, что Псаки с трудом произносит фамилию сенатора от штата Аризона демократа Кирстен Синема. Оправдываясь, она отметила, что это происходит в пятницу и фамилия даётся не так просто. При этом в Сети уже обратили внимание, что пресс-секретарь американского президента делает оговорки более артистично, чем её начальник — лидер США Джо Байден.
К слову, Байден совсем недавно вновь не смог с первого раза произнести фамилию российского президента. Американский лидер оговорился во время пресс-конференции и чуть не назвал российского коллегу Трампом.
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