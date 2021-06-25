На видеозаписи, которую распространил Белый дом, видно, что Псаки с трудом произносит фамилию сенатора от штата Аризона демократа Кирстен Синема. Оправдываясь, она отметила, что это происходит в пятницу и фамилия даётся не так просто. При этом в Сети уже обратили внимание, что пресс-секретарь американского президента делает оговорки более артистично, чем её начальник — лидер США Джо Байден.