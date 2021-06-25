Блинкен и Макрон заявили об общих целях в отношениях с Россией
Подчёркнута готовность к "противодействию агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины".
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили цели установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой при противодействии её "поведению". Как сообщает пресс-служба Госдепа, беседа политиков состоялась в пятницу в Париже.
"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины", — говорится в пресс-релизе.
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Ранее МИД анонсировал переговоры России и США по стратегической стабильности. В ведомстве подчеркнули, что Москва не собирается "двигаться по улице с односторонним движением" и будет твёрдо держаться своих законных интересов.