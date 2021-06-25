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Блинкен и Макрон заявили об общих целях в отношениях с Россией

Подчёркнута готовность к "противодействию агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины".

25 июня, 20:51
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51265338451/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr/statephotos</a></p>

Фото © flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили цели установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой при противодействии её "поведению". Как сообщает пресс-служба Госдепа, беседа политиков состоялась в пятницу в Париже.

"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению РФ, в том числе в отношении Украины", — говорится в пресс-релизе.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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