Никогда сухие сводки новостей так не обесценивали уроки трагической военной истории на протяжении почти 80 лет с момента начала Великой Отечественной войны. На следующий день после 22 июня на территории Евразии вновь заговорили о самом большом риске ядерных столкновений с момента окончания холодной войны.

Заявление ООН о самом большом риске ядерных столкновений с момента окончания холодной войны, высказывание депутата бундестага о подготовке Германии к войне с Россией и тезисы Путина и Шойгу с Московской конференции по безопасности — свою позицию в ходе IX Московской конференции по международной безопасности обозначил и президент Путин, сказав о том, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи своей границы. Он также обратил внимание и на то, что Североатлантический альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы. Стало известно и о развёртывании комплекса ПРО Aegis Ashore на севере Польши. Об этом сообщило Агентство по противоракетной обороне США (MDA).

— После окончания строительства комплекс Aegis Ashore в Польше станет второй в Европе береговой базой, оборудованной системой ПРО. Также это ознаменует завершение последней фазы Европейского поэтапного адаптивного подхода США (EPAA), — считают в MDA. Известно, что аналогичные комплексы были поставлены на боевое дежурство в Румынии ещё в 2016 году.

По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктора военных наук Константина Сивкова, в Польше развёртываются универсальные пусковые установки Мк 41, которые могут быть использованы для боевого применения крылатых ракет "Томагавк", в том числе и с оснащением термоядерными боевыми частями.

— Мы должны понимать, что данные комплексы ПРО одновременно и ударные, они могут применить ракеты "Томагавк" по нашим наземным объектам. Понятно, что размещается не одна такая пусковая установка Мк 41, а больше — что представляет серьёзную угрозу не только для России, но и для Польши. Потому что в случае боевых действий именно базы с этим оружием станут объектами первоочередных ударов. Причём если эти боевые действия будут сопряжены с угрозой гибели нашей страны или разгромом Вооружённых сил России, то данные объекты будут поражены с применением ядерного оружия. В районах расположения шахт города и посёлки Польши окажутся уничтоженными. Это должны понять польские граждане Константин Сивков

— В ядерной войне значение имеет только два фактора — площадь территории страны и количество ядерных боеголовок, выделенных для её уничтожения. Подготовка к войне против России идёт, но нужно понимать, что НАТО готовится к войне в условиях либо снижения боеспособности Российской армии, либо в условиях социального взрыва и начавшегося после этого хаоса, — объясняет эксперт. Также Константин Сивков полагает, что в такой ситуации заинтересованы и определённые силы внутри нашей страны.

Система ПРО Aegis Ashore. Фото © Flickr / Official U.S. Navy Page

— Используя Варшаву как плацдарм, куда будут падать сбитые боеголовки как с одной, так и с другой стороны, США готовят Польшу к статусу расходного материала. Джо Байден в своей либерально-глобалистской манере провёл встречу с Владимиром Путиным, перечисляя условия, которые должен выполнить российский президент, и не желая слушать встречные предложения. По сути, это был ультиматум и разговор в формате шантажа. По-другому США не разговаривают ни с кем. И если в Европе к этому привыкли и выслушивают американских лидеров в духе "чего изволите?", то здесь американцы столкнулись с суверенной позицией сильного государства, поэтому и последовала такая примитивная брутальная реакция — развёртывание системы ПРО в Польше. Но кого они решили напугать военными приготовлениями: государство, которое выиграло все войны в столкновении с Европой? — задаётся вопросом директор международного некоммерческого фонда "Центр геополитических экспертиз" политолог Валерий Коровин.

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По его словам, Европа не хочет войны. Наученная опытом прошлых сражений, она подавлена и будет саботировать подготовку к столкновению. Поэтому США используют её как плацдарм — наберут оголтелых отморозков из поляков, румын, прибалтов и прочих.

— А бывшие наши союзники по соцлагерю без исторического мозга и опыта не могут даже осмыслить критически происходящее. Эта [война] может начаться в любой момент в случае дестабилизации в России, роста конфликтности по периметру нашей страны, когда Западу покажется, что Россия уязвима Валерий Коровин

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Философ и политолог Александр Дугин полагает, что блок НАТО враждебен по отношению к России не только идеологически, но и цивилизационно. По его словам, "где у нас убывает, я имею в виду страны Варшавского договора, то оказывается во владениях Североатлантического альянса". Всё это выглядит как игра с нулевой суммой — такой геополитический закон.

— При Ельцине мы не замечали распространения блока в сторону России, а при Путине стали укреплять границы. С 80-х годов, когда процессы приобрели характер необратимости и мы потеряли Польшу (спустя почти десять лет — и остальные республики), можно сказать, с того момента появление баз альянса вблизи нашей страны стало закономерным. Мы уже тогда, при Горбачёве, отдали эти стратегические территории, что же теперь удивляться, — говорит Дугин.