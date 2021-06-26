Определены даты выходных для россиян в 2022 году

Неиспользованные новогодние выходные — 1 и 2 января — приходятся на календарный уик-энд, и их решено перенести на май, а положенный отдых в преддверии 8 Марта перенесут на 7-е число. Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила соответствующий проект.

"В первую очередь было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно. Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта", — говорится на сайте правительства.

Проект переноса календаря выходных на 2022 год выглядит следующим образом: отдыхать будем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября.